Cambiamento Climatico, nuovo minimo storico per l'estensione del ghiaccio marino globale

Il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (C3S) ha rilevato che, all'inizio di febbraio 2025, l'estensione giornaliera del ghiaccio marino globale ha raggiunto un nuovo minimo storico, rimanendo al di sotto del precedente record stabilito a febbraio 2023 per tutto il mese.

Artico: L'estensione media del ghiaccio marino artico per febbraio 2025 è stata dell'8% inferiore alla media del periodo 1991-2020, segnando il terzo mese consecutivo di record negativi per l'estensione del ghiaccio in questo mese. È importante notare che questo nuovo record non rappresenta un minimo storico assoluto, poiché il ghiaccio marino artico si avvicina tipicamente alla sua massima estensione annuale nel mese di marzo.

Antartico: L'estensione media del ghiaccio marino antartico per febbraio 2025 è stata del 26% inferiore alla media, classificandosi come la quarta più bassa mai registrata per questo mese. L'estensione giornaliera del ghiaccio marino potrebbe aver raggiunto il suo minimo annuale verso la fine del mese; se confermato, sarebbe il secondo minimo più basso registrato dall'inizio delle osservazioni satellitari.

Temperature globali

Febbraio 2025 è stato il terzo febbraio più caldo a livello globale, con una temperatura media di 13,36°C, ossia 0,63°C al di sopra della media del periodo 1991-2020. Questo valore è di poco superiore (0,03°C) rispetto al quarto febbraio più caldo registrato nel 2020. Inoltre, la temperatura media globale di febbraio 2025 è stata di 1,59°C superiore alla media del periodo preindustriale (1850-1900), rendendolo il 19° mese, negli ultimi 20, in cui la temperatura media globale ha superato di 1,5°C i livelli preindustriali.

Questi dati sono stati ottenuti utilizzando il set di dati di rianalisi ERA5, che integra miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche in tutto il mondo.

Agricoltura: lo studio - 5 lezioni dalla risposta al cambiamento climatico - “Le aziende agroalimentari sono sempre più sotto pressione per adattarsi alle numerose sfide poste dal cambiamento climatico”. Così Thijs Geijer, Senior Sector Economist, Food&Agri, Ing, introduce un’analisi di Ing, banca di origine olandese presente in 40 Paesi, in cui sono stati presi in esame Spagna, Italia e Portogallo come casi di studio chiave.

Alluvione e siccità - Lollobrigida: Non si tratta di emergenze ma di cambiamento climatico - Vanno previste opere che mettano in condizioni di diminuire gli effetti collaterali del cambio climatico che sono quelle che registriamo drammaticamente - dice - in Sicilia, dall'altra parte, abbiamo una situazione critica dovuta a una siccità lunga.

Turbolenze in volo sempre più forti e improvvise con cambiamento climatico: ecco perché - Internazionale - La maggior parte delle persone ha sperimentato turbolenze durante un viaggio in aereo. Di solito si tratta di momenti concitati, che non provocano danni, a parte la paura. Ma quello che il caso del volo Londra Singapore del 21 maggio, la morte di un passeggero ha riacceso i riflettori sul fenomeno delle turbolenze, in particolare quelle forti improvvisi, che possono mettere in difficoltà anche il pilota più esperto.