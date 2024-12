Il sistema climatico del pianeta potrebbe stare per entrare in una fase di cambiamento profondo e, forse, irreversibile

Negli ultimi due anni, il pianeta ha vissuto un aumento di calore mai visto prima, rompendo record su record e lasciando gli scienziati senza una spiegazione chiara. Tutti concordano che i combustibili fossili siano la causa principale del riscaldamento globale a lungo termine, ma questo picco è diverso, anomalo e inaspettato.

La transizione dal raffreddamento globale causato da tre anni di La Niña al riscaldamento di El Niño ha spinto più calore in superficie, ma il fenomeno non si è fermato lì: le temperature sono rimaste insolitamente alte anche dopo il picco di El Niño. Gli oceani stanno accumulando calore a ritmi inspiegabili e alcuni sistemi naturali come la tundra artica e i grandi serbatoi di carbonio sembrano perdere la loro capacità di regolare il clima.

Tra le ipotesi c’è il ruolo delle nuvole, le quali riflettono meno calore solare verso lo spazio per vari motivi.

Ma non ci sono risposte definitive e molti scienziati temono che il sistema climatico stia entrando in una fase di cambiamento profondo e forse irreversibile.

Se il 2025 non vedrà una diminuzione significativa delle temperature, sarà il momento di rivedere molte delle nostre certezze sul funzionamento del clima terrestre. Per ora, siamo nel mezzo di un territorio completamente inesplorato.

