PowerWash Simulator: Pacchetto Wallace & Gromit Disponibile

Square Enix Collective e FuturLab hanno pubblicato il Pacchetto speciale di Wallace & Gromit per PowerWash Simulator, in collaborazione con Aardman. La nuova espansione è ora disponibile su PC e Console.

Guarda il trailer italiano qui:

https://youtu.be/T1it0znHdUQ

In questa nuova grande avventura per PowerWash Simulator entrerai nel bizzarro mondo di Wallace & Gromit per una missione di pulizia che ti porterà da un accogliente quartiere inglese fino a un corpo celeste formaggioso.

Il pacchetto include i livelli seguenti:

Cucina e sala da pranzo di Wallace & Gromit

Sporcizia dal pavimento al soffitto: questo livello non ha una, ma ben due stanze piene di cose e coperte di sporcizia in ogni angolo, addirittura dentro al frigorifero!

A tutta velocità: potrai interagire con delle animazioni bellissime, come un trenino giocattolo pienamente operativo.

Casa di Wallace & Gromit

Casa dolce casa: il civico 62 di West Wallaby Street è stato invaso dallo sporco a causa del malfunzionamento di un'invenzione.

La Sferruzzatrice

Marchingegni meravigliosi: lavare e tosare una pecora è molto faticoso, tanto quanto pulire il marchingegno che fa tutto il lavoro al posto tuo. Dovrai muoverti tra questi meccanismi incredibili mentre pulirai la cantina che ospita la Sferruzzatrice.

Veicoli di Wallace & Gromit

Tecnopantaloni e olio di gomito: quando avrai finito di pulire la casa, dovrai occuparti dei veicoli. Cerca di non sbagliare il programma di lavaggio dei pantaloni, mi raccomando!

Il Razzo Lunare

Luna di miele: e stelle di formaggio. Dimenticati dei sobborghi inglesi! L'incarico del Razzo lunare è Una fantastica gita in cui pulirai il razzo da cima a fondo e potrai fare anche un pic-nic con una vista spettacolare.

Oltre a questi luoghi indimenticabili, nel Pacchetto speciale di Wallace & Gromit potrai anche controllare LAVABOT, un'invenzione che canta, balla e pulisce!

Il Pacchetto speciale di Wallace & Gromit è ora disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation5 e PlayStation4.

Ma se prima vuoi solo dare una spolveratina, c'è anche una demo gratuita di PowerWash Simulator disponibile su PCPC e Console. Unisciti a più di 775.000 aspiranti addetti alla pulizia che stanno già giocando alla demo. Accendi la tua idropulitrice e spazza via ogni granello di sporco che troverai in più di 2 livelli, e goditi il senso di soddisfazione nell'ammirare lo sfavillante risultato di una pulizia ben fatta.

PowerWash Simulator ti permette di lavare via le tue preoccupazioni con i suoni rilassanti dell'acqua. Potrai costruire il tuo impero d'idropulizia e lavare via ogni traccia di sporcizia e lerciume che riesci a trovare. Con una nuova visione del genere simulativo, PowerWash Simulator si concentra sul relax e la fuga dal mondo reale.