PowerWash Simulator 2

FuturLab, il pluripremiato studio di videogiochi del Regno Unito, ti invita a tornare a Muckingham in PowerWash Simulator 2 , un seguito improvviso del fenomeno mondiale dei simulatori di lavaggio a pressione che ha fatto impazzire i giocatori dal 2022. In uscita più avanti quest'anno su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, PowerWash Simulator 2 è ricco di nuove ambientazioni in una campagna completamente nuova, effetti visivi migliorati, attrezzature da sapone e caratteristiche spettacolari. Trasforma senza sforzo ambienti sporchi in scene pulite e serene, da solo o con gli amici online o, per la prima volta, in modalità schermo condiviso. La soddisfazione è a portata di spruzzo!

- PowerWash Simulator 2 | Trailer di annuncio -

https://www.youtube.com/watch?v=cFwqxoF7MwM

"PowerWash Simulator 2 sembra un'evoluzione naturale del suo predecessore. Il design del gioco originale era tutto incentrato sull'eliminazione di tutto ciò che distoglieva dalla pura soddisfazione di prendere qualcosa di sporco e pulirlo. PowerWash Simulator 2 è tutto incentrato sull'aggiunta di ancora più vie per i giocatori per raggiungere lo stesso senso di soddisfazione, con nuovi strumenti, funzionalità e miglioramenti della qualità della vita", afferma Dan Chequer, Design Director presso FuturLab. "Siamo davvero entusiasti di vedere i giocatori spolverare le loro idropulitrici e immergersi in questa nuovissima campagna, che ti offre ancora di più da pulire e ancora più modi per rilasciare la pressione". "Non potremmo essere più entusiasti di annunciare finalmente il sequel di uno dei nostri titoli di maggior successo. Con oltre 17 milioni di giocatori in tutto il mondo, PowerWash Simulator ci ha permesso di autopubblicare un sequel, una sfida entusiasmante che siamo lieti di intraprendere", afferma Chris Mehers, COO di FuturLab. "Non vediamo l'ora di offrire ai giocatori il prossimo passo avanti nella serie PowerWash Simulator". Hai voglia di fare ancora più pulizia? I lavori e l'acqua continuano a scorrere in PowerWash Simulator 2. Gioca una nuova campagna fresca, scoprendo altri misteri di Muckingham. Inoltre, avventurati ancora più lontano in nuovi luoghi ricoperti di sporcizia come Sponge Valley, Power Falls e Lubri City. Nessun posto è come la tua base Rilassati e rilassati nella tua casa-base dopo una dura giornata di pulizie. Metti radici e rendi il posto tuo raccogliendo mobili e cianfrusaglie per abbellirlo lungo il cammino, quindi invita i tuoi amici di idropulitrice a dare un'occhiata al tuo appartamento. Lavaggio con sapone Guarda le tue preoccupazioni sciogliersi a ogni passata della tua idropulitrice. La pulizia è ancora più piacevole in PowerWash Simulator 2, con un sapone potenziato che si attacca alle macchie ostinate e annienta lo sporco. Pulisci in modalità schermo diviso! Soddisfazione doppia! Per la prima volta, condividi online i progressi della campagna. Oltre al gioco online, la modalità cooperativa a schermo condiviso è entrata nella chat. Fai squadra e affronta la polvere con il doppio della potenza di lavaggio, dalla comodità di un solo schermo. C'è molto altro in arrivo... Continuate a seguirci mentre vi sveliamo i nuovi contenuti e le nuove funzionalità in arrivo su PowerWash Simulator 2! PowerWash Simulator 2 è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC e uscirà a fine 2025. FuturLab è entusiasta di condividere maggiori informazioni ad aprile.