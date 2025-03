ALRUNA e i NECRO-INDUSTRIALISTS disponibili su Nintendo Switch

Il gioco di puzzle-platform pixel-art Alruna and the Necro-Industrialists arriva su Nintendo Switch il 5 marzo. In un mondo devastato dall'avidità meccanica, la ninfa della foresta Alruna deve saltare, scivolare e sfrecciare attraverso labirinti sotterranei tentacolari per arrivare in fondo alla storia, il fondo del mondo, le profondità della depravazione.

Guarda il trailer: (https://www.youtube.com/watch?v=xqR2xhP1wRY)

"Switch è fantastico" , afferma lo sviluppatore solista Niklas Hallin, "specialmente in modalità portatile. È il modo perfetto per giocare a giochi a scorrimento laterale pixel-art. Sono sempre alla ricerca di nuovi platform pixel su Switch, e Alruna è proprio uno di questi giochi! Sembra di tenere in mano un vecchio Game Boy".

Alruna è una driade in un mondo morente, uno spirito di vita nella terra dei morti. La terra è prosciugata. C'è solo The Sprawl . Poveri, trasandati uomini-scheletro punteggiano la Terra Desolata dei Necro-Industriali e si trascinano avanti e indietro all'infinito in una faticosa parodia della vita. Ma sono loro i veri nemici? O gli scheletri soffrono tanto quanto le driadi sotto il dominio dei Necro-Industriali?

I morti anelano al Paradiso. Ma i morti possono solo scavare...

Il tuo viaggio ti porterà verso il cielo o verso il basso, verso il basso, verso il basso?