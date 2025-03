Addio a Carl Dean, marito di Dolly Parton per quasi 60 anni

Carl Dean, marito della celebre cantante country Dolly Parton, è scomparso il 3 marzo 2025 a Nashville, Tennessee, all'età di 82 anni. La coppia era sposata dal 1966, condividendo una vita lontana dai riflettori.

Dolly Parton ha annunciato la notizia attraverso i suoi canali social, esprimendo gratitudine per l'amore condiviso e ringraziando per le preghiere e la vicinanza ricevute.La famiglia ha richiesto privacy in questo momento difficile e ha comunicato che la cerimonia funebre si terrà in forma privata.

Carl Dean era noto per la sua riservatezza e per aver sempre evitato la vita pubblica, sostenendo la carriera della moglie dietro le quinte. La loro storia d'amore iniziò nel 1964 a Nashville, quando si incontrarono fuori da una lavanderia a gettoni. Due anni dopo, si sposarono in una cerimonia privata a Ringgold, Georgia.

Nonostante la crescente fama di Dolly Parton, Carl Dean scelse di rimanere lontano dai riflettori, partecipando a un solo evento pubblico con la moglie. La sua figura ha ispirato alcune delle canzoni più famose di Parton, tra cui "Jolene", scritta dopo che una bancaria dai capelli rossi flirtò con Dean poco dopo il loro matrimonio.

La coppia non ha avuto figli, una scelta che, secondo Parton, le ha permesso di dedicarsi pienamente alla sua carriera e a iniziative benefiche come la "Imagination Library", un programma che distribuisce libri gratuiti ai bambini.

Carl Dean lascia i fratelli Sandra e Donnie. La sua scomparsa segna la fine di una lunga e discreta storia d'amore che ha accompagnato la vita e la carriera di Dolly Parton per quasi sei decenni.