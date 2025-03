MotoGP: Bagnaia cerca risposte dopo il dominio di Márquez in Ducati

Il team Ducati ha iniziato la stagione MotoGP 2025 con risultati contrastanti. Marc Márquez ha dominato il Gran Premio di Thailandia a Buriram, conquistando sia la Sprint Race che la gara principale, partendo dalla pole position e registrando il giro più veloce.Il fratello Álex Márquez ha ottenuto il secondo posto, completando una doppietta familiare sul podio.

Francesco "Pecco" Bagnaia, compagno di squadra di Marc in Ducati, ha concluso entrambe le gare al terzo posto. Nonostante il podio, Bagnaia ha mostrato segni di frustrazione per non essere riuscito a competere al livello del suo nuovo compagno di squadra. Durante il post-gara, è stato visto discutere animatamente con il direttore generale di Ducati, Luigi Dall'Igna, esprimendo il desiderio di comprendere le ragioni del suo distacco da Márquez.

Márquez, dopo quattro anni difficili segnati da infortuni e operazioni, ha dichiarato: "È un sogno iniziare la mia nuova avventura con Ducati in questo modo".La sua prestazione ha evidenziato un immediato adattamento alla Desmosedici, mettendo in luce la sua determinazione a ritornare al vertice del motociclismo mondiale.

La prossima gara è prevista per il 16 marzo in Argentina, dove Bagnaia cercherà di colmare il gap con il suo compagno di squadra e competere per la vittoria.

MotoGP 2025: Tutto ciò che devi sapere su calendario e piloti - La stagione MotoGP 2025 è pronta a partire, con il primo Gran Premio previsto in Thailandia dal 28 febbraio al 2 marzo. Quest'anno, il campionato presenta un calendario record di 22 gare in 18 paesi, concludendosi il 16 novembre a Valencia. Tra le novità, il ritorno del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno e l'introduzione del Gran Premio d'Ungheria al Balaton Park.