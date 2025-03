Star Comics sbarca alla Milano Comics Week

Ancora pochi giorni e prenderà il via la prima edizione della Milano Comics Week di Feltrinelli a Milano e Star Comics è pronta a svelare il programma delle attività che la vedranno coinvolta. Si parte venerdì 14 marzo presso la Feltrinelli in Piazza Piemonte, dalle 17.30 fino alle 18.30, con la prima presentazione al pubblico del manga del momento: Kagurabachi .

Insieme al publishing manager dell’area orientale di Star Comics Cristian Posocco e gli ospiti Sommobuta , Alex Falciatore e Kafkanya , ci sarà anche Michele Massaro, “il fabbro degli chef stellati”, con una sorpresa dedicata al mondo di Kagurabachi. In questo panel dal titolo “Kagurabachi: sul filo della lama”, gli ospiti apriranno un dialogo che toccherà i tanti aspetti del manga, con un riferimento anche alla realtà storica.

Per chi non potrà essere presente a Milano, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in livestream, attraverso il canale Twitch di Sommobuta : impossibile quindi perdersi l’evento dedicato al manga più atteso del momento.

Subito dopo l’evento dedicato a Kagurabachi, il 14 marzo dalle 19.00 alle 21.00 sempre alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, sarà il turno di Alessandro Atzei, Manuele Morlacco e Lidia Bolognini di salire sul palco, con un evento dedicato alla loro opera Awarè , una dolce storia su rapporti umani e incomunicabilità con un’atmosfera da film d’animazione. Introdotti dal publishing manager Cristian Posocco, gli autori daranno vita a un panel decisamente particolare, dal titolo “Awarè: Comics’n’roll”, suonando dal vivo tre brani strettamente legati al fumetto. Al termine dello show gli autori saranno disponibili per un firmacopie.

Ma non solo, sabato 15 marzo, dalle 11.00 alle 13.00 presso la Feltrinelli di Corso Buenos Aires, si terrà un panel dedicato al fenomeno global manga, dal titolo “Manga senza Frontiere” che vedrà coinvolti il publishing manager Cristian Posocco e gli autori Federica Di Meo (disegnatrice di Oneira), Francesca Siviero (Willowing) e Da Hosoi (Diablomachia).

Gli autori approfondiranno i manga realizzati nel nostro Paese, che sono ormai diventati una solida realtà. Durante l’evento, si parlerà anche di Manga Issho , l’innovativa pubblicazione che unisce le forze creative di quattro rinomati editori di tutta Europa: Star Comics (Italia), altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio) e Planeta Cómic (Spagna), il cui primo numero arriverà il 25 marzo - lo stesso giorno si terrà anche l’evento di presentazione al pubblico di Manga Issho, presso Mondadori Duomo a Milano.

A seguito del panel, gli autori saranno a disposizione dei fan per una sessione di firmacopie.