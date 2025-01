Star Comics sbarca a Umbriacon

Star Comics sarà tra i protagonisti dell’imminente Umbriacon, il festival dedicato alla cultura pop che torna anche in questo 2025. L’evento avrà luogo presso Umbriafiere a Bastia Umbra (Perugia), dal 16 al 19 gennaio, e vedrà protagonista Federica Di Meo.

Federica è la più celebre mangaka italiana, attualmente al lavoro sulla parte grafica di Oneira , pubblicata in Italia da Star Comics, e sulla prima rivista europea di manga, Manga Issho (che vede una stretta collaborazione tra gli editori europei di manga altraverse, Kana, Planeta Cómic e Star Comics), nella doppia veste di autrice ed editor.

L’artista condividerà il palco Art della fiera con Cristian Posocco, Publishing Manager di Star Comics, per dar vita al panel “Le nuove frontiere del manga” in programma sabato 18 gennaio dalle 18.00 alle 19.00. I due racconteranno di come il fumetto giapponese stia diventando un linguaggio ormai transnazionale e di come sia sempre più diffuso fra i giovani fumettisti europei.

Ma non solo, Federica Di Meo incontrerà i fan presso lo stand Star Shop Distribuzione (padiglione 7, stand 38) con due sessioni di firmacopie: