Mortal Kombat 1: Kaos sovrano

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 1: Kaos sovrano svela il gameplay di Conan il barbaro, disponibile dal 21 gennaio in accesso anticipato

Warner Bros. Games ha presentato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1: Khaos Reigns che mostra il combattente ospite Conan il barbaro, l'imponente guerriero Cimmero del film Conan il barbaro (1982). Il personaggio Conan il barbaro avrà anche nel gioco le sembianze dell'attore Arnold Schwarzenegger, che lo interpretò nel film, e si unirà al roster di Mortal Kombat 1 dal 21 gennaio in accesso anticipato per i possessori di Mortal Kombat 1: espansione Kaos sovrano e sarà poi disponibile per tutti il 28 gennaio.

Nato sul campo di battaglia, Conan è divenuto uno dei guerrieri più temibili che il mondo abbia mai visto grazie al suo instancabile impegno e al combattimento. Dopo aver assistito all'assassinio dei suoi genitori e alla distruzione del suo villaggio per mano del malvagio signore della guerra Thulsa Doom, fu venduto come schiavo. Venne liberato dal suo maestro e s'imbarcò in un viaggio alla ricerca di vendetta che si concluse con la sconfitta di Doom e della sua magia che teneva prigionieri migliaia di persone. In Mortal Kombat 1, Conan è pronto a difendere il Regno della Terra dai malvagi esseri che tramano per conquistarla.

Nel nuovo trailer viene messo in evidenza il devastante set di mosse che lo contraddistingue e che ruota attorno alla sua famosa spada Atlantean. Con la sua possente arma, questo maestro spadaccino può eseguire mosse avanzate, dalla spettacolare rotazione della spada al suo inconfondibile fendente dall'alto per abbattere gli avversari con forza devastante. Il video rivela anche una delle sue cruente Fatality e offre un assaggio della sua Animality, la brutale mossa finale che gli permette di trasformarsi in un potente toro per annientare gli avversari sconfitti. Le Animality, tanto amate dai fan, sono infatti disponibili come contenuto scaricabile gratuito per tutti i giocatori di Mortal Kombat 1.

Trovi il trailer ufficiale di Conan il barbaro in Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano qui: https://youtu.be/_BX8g3PX9c8

Sono inoltre ora aperte le iscrizioni a Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Stagione 2 in occasione del ritorno del programma mondiale di eSport che include Mortal Kombat 1. I kombattenti di tutti i livelli avranno la possibilità di contendersi una parte del montepremi di 255.000 dollari in una serie di eventi dal vivo che avverranno in Nord America, Sud America ed Europa oltre che nei diversi tornei online. Il Pro Kompetition Mexico darà il via alla Stagione 2 con un evento dal vivo a Città del Messico il 22 febbraio, e il programma culminerà con il Campionato Mondiale Final Kombat a settembre 2025.

Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano è la nuova espansione di Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo dell'acclamato franchise di videogiochi Mortal Kombat sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios ed è ora disponibile digitalmente dalle 17:00 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Windows PC (Steam ed Epic Games Store), include un'espansione della storia con i combattenti giocabili Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan il barbaro (in arrivo il 21 gennaio) e T-1000 (data non ancora annunciata).

