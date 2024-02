Lenovo e Motorola presentano Smart Connect

Swipe to stream: Basta un semplice swipe per trasferire le attività di un’app tra un dispositivo e l’altro. Gli utenti possono vedere un video sul tablet, interromperlo e riprendere da dove lo avevano lasciato sul PC, oppure iniziare ad ascoltare un podcast su uno smartphone Motorola mentre fanno jogging e continuare l’ascolto da un altro dispositivo non appena rientrano in casa. Basta un semplice passaggio per mantenere la riproduzione senza perdere il punto a cui si è rimasti.