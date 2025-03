MEDIA ALERT. WAYLAY ARRIVA A VALORANT

Durante la finalissima dei VCT Masters Bangkok, Riot Games e VALORANT hanno presentato Waylay, radiante thailandese e prismatica. Waylay si trasforma in luce mentre sfreccia per il campo di battaglia, abbattendo i suoi bersagli con frammenti luminosi prima di tornare al sicuro in un batter d'occhio.

June Cuervo, Game Designer, aggiunge qualche dettaglio su come la nuova agente dello sparatutto tattico di Riot Games può essere valorizzata al meglio:

"È dal lancio di VALORANT che non abbiamo un Assassino in grado di allargare il fronte di combattimento per la propria squadra. Questa caratteristica, che hanno solo Jett e Raze, è stata una parte essenziale delle composizioni di squadra a ogni livello di gioco. Volevamo quindi aggiungere qualcosa di nuovo a questo ambito. Waylay è la punta di diamante nella squadra. È flessibile e creativa e dispone di varie opzioni su come approcciare la conquista di un Punto. Dal momento che vi sono tanti modi di usare lo scatto, la granata e l'Ultima, è possibile combinare tutte queste cose per attaccare da angolazioni e punti di vantaggio diversi e tenere sempre i nemici sul chi va là".

Le abilità di Waylay sono:

Rifrazione

Crea ALL'ISTANTE un segnalatore luminoso sul terreno. RIATTIVA per tornare velocemente al segnalatore sotto forma di particella di luce pura. Durante il viaggio, Waylay è invulnerabile.

Velocità della luce

EQUIPAGGIA per prepararti a un'esplosione di velocità. Usa il FUOCO per scattare due volte in avanti. Usa il FUOCO ALTERNATIVO per scattare una volta. Solo il primo scatto può farti andare verso l'alto.

Saturazione

Lancia ISTANTANEAMENTE un ammasso di luce che esplode a contatto con il suolo, INTRALCIANDO i giocatori vicini con un potente rallentamento ai movimenti e alle armi.

Percorsi convergenti

EQUIPAGGIA per concentrare il potere prismatico. Usa il FUOCO per creare un'immagine residua di Waylay che proietta un fascio di luce. Dopo qualche istante, ottieni un forte aumento di velocità e il fascio di luce si espande, INTRALCIANDO gli altri giocatori nell'area.

Questo Atto propone anche una nuova collezione, Cyrax, i cui cristalli nati nelle stelle prendono vita per Vandal, Ghost, Guardian, Stinger e l'arma da mischia Lama a ventaglio.

Un nuovo pass battaglia conterrà elementi come il FLEX Tatticorso, la Ghost Byteshift, l'accessorio Tattiche da bradipo, il Phantom Ala della rovina e la carta Spietata.

L'Atto II della Stagione 2025 inizia il 5 marzo 2025, mentre la linea di modelli Cyrax arriva nel negozio il 6 marzo.

