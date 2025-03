Che Tempo Che Fa: Ospiti della Puntata del 2 Marzo 2025

Nella puntata di "Che Tempo Che Fa" andata in onda il 2 marzo 2025, Fabio Fazio ha accolto diversi ospiti di spicco. Olly, vincitore del 75º Festival di Sanremo con il brano "Balorda nostalgia", ha condiviso il suo percorso musicale.

Stefano De Martino ha discusso della sua carriera televisiva, evidenziando i successi con "Affari Tuoi" e "Stasera tutto è possibile". In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Nicola Calipari, il film "Il Nibbio" è stato presentato da Claudio Santamaria, che interpreta Calipari, e da Rosa Maria Villecco Calipari, sua vedova ed ex senatrice. Brunori SAS ha parlato del suo recente album "L'albero delle noci", che ha ottenuto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo al Festival di Sanremo.

Don Mattia Ferrari e Antonella Viola hanno trattato temi legati alla scienza e alla medicina, mentre Roberto Burioni ha fornito aggiornamenti su questioni sanitarie. Marianna Aprile, Massimo Giannini, Nello Scavo e Michele Serra hanno contribuito con approfondimenti su attualità e cultura.

La serata si è conclusa con "Il Tavolo", featuring Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ospiti speciali come Antonio Rossi e Jury Chechi hanno condiviso storie sportive, mentre Biagio Izzo e Giucas Casella hanno intrattenuto il pubblico con momenti di leggerezza.

