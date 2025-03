ORIZZONTI POKÉMON: SECONDA STAGIONE

“ORIZZONTI POKÉMON: LA SERIE” RITORNA CON LA SECONDA STAGIONE SU BOING

The Pokémon Company International ha annunciato oggi che la seconda stagione dell’ultima serie animata Pokémon, “Orizzonti Pokémon: La serie”, debutterà in Italia a maggio sul canale Boing (il canale in chiaro prodotto dell’editore Boing SpA). La serie segue i due protagonisti Liko e Roy, con i rispettivi partner Pokémon, Sprigatito e Fuecoco, nelle loro emozionanti avventure attraverso il mondo Pokémon.

Nella stagione 2, intitolata “Orizzonti Pokémon - Stagione 2: Alla ricerca di Laqua”, questi personaggi amatissimi dai fan continueranno il loro viaggio alla scoperta dei misteri del mondo Pokémon, mentre crescono come Allenatori.

Dopo il debutto dello scorso anno, “Orizzonti Pokémon: La serie” scrive un nuovo capitolo per il franchise Pokémon, rivolgendosi a una nuova generazione di fan e promuovendo il brand con storie e personaggi sempre nuovi.“"Orizzonti Pokémon: La serie" offre tutto ciò che i fan amano dell’apprezzato anime Pokémon, toccando temi come esplorazione, amicizia e lavoro di squadra, incontrando il favore degli appassionati di tutto il mondo”, ha dichiarato Taito Okiura, vicepresidente Marketing & Media di The Pokémon Company International. “La stagione 2 vedrà Liko e Roy affrontare avventure ancora più divertenti e siamo entusiasti di vedere gli Allenatori lanciarsi in altre storie affascinanti in compagnia di personaggi fantastici e dei Pokémon”.

Orizzonti Pokémon - Stagione 2: Alla ricerca di Laqua: sinossi

L’avventura di Liko e Roy prosegue mentre girano per il mondo in cerca dei rimanenti Sei Eroi e della leggendaria terra di Laqua. Ma per crescere come Allenatori di Pokémon devono affrontare una nuova sfida: il terallenamento. Viaggiando in tutta Paldea, Liko, Roy e Dot devono perfezionare la tecnica della teracristallizzazione e lottare con i formidabili Capipalestra della regione. Poi Liko, Roy e gli altri Locomonauti riprendono la ricerca dei Sei Eroi, incluso il Rayquaza nero, e fanno a gara con gli Esploratori per scoprire i segreti che si celano dietro Terapagos e trovare finalmente la via che li condurrà a Laqua.

I fan troveranno il nuovo trailer (https://www.youtube.com/watch?v=dulpH082vEQ) della seconda stagione di “Orizzonti Pokémon: La serie” per dare un’occhiata più da vicino alle nuove avventure dei loro eroi.

IL FINALE DELLA STAGIONE 1 DI ‘ORIZZONTI POKÉMON’ È DISPONIBILE SU BOING - The Pokémon Company International ha annunciato che gli ultimi episodi della prima stagione della serie Orizzonti Pokémon saranno disponibili da oggi in Italia su Boing.Gli appassionati potranno seguire le vicende dei due protagonisti, Liko e Roy, che insieme ai rispettivi compagni Pokémon Sprigatito e Fuecoco, e con l’aiuto di Friede, Capitan Pikachu e gli altri Locomonauti, lottano contro gli Esploratori e affrontano il Rayquaza nero.

DA OGGI SU BOING GLI ULTIMI EPISODI DI ORIZZONTI POKÉMON: LA SERIE - The Pokémon Company International ha annunciato che gli ultimi episodi della stagione di “Orizzonti Pokémon” saranno disponibili da oggi su Boing (canale 40 del digitale terrestre) e sull'app Boing. I fan possono andare su Boing per vedere la coppia di protagonisti Liko e Roy - e i loro Pokémon partner, Sprigatito e Fuecoco - mentre combattono contro gli Esploratori con Friede, Capitan Pikachu e il resto dei Locomonauti, e affrontano Rayquaza Nero.

LA NUOVA SERIE ‘ORIZZONTI POKÉMON’ È IN ARRIVO SU BOING - Presto anche in Italia i fan potranno seguire la nuova avventura a episodi della serie animata Pokémon The Pokémon Company International ha annunciato oggi che la nuova attesissima serie animata Pokémon , Orizzonti Pokémon , approderà in Italia a febbraio in esclusiva Prima TV su Boing (canale 40 del Digitale Terrestre).