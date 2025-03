Addio a Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia

Fulco Pratesi, fondatore e presidente onorario del WWF Italia, è scomparso all'età di 90 anni in una clinica romana, dopo un ricovero di dieci giorni.

Nato a Roma nel 1934, Pratesi si laureò in architettura nel 1960. Deluso dai danni ambientali causati nel suo campo, abbandonò la professione per dedicarsi alla protezione della natura e al giornalismo. Nel 1966 fondò l'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, oggi nota come WWF Italia, di cui ricoprì le cariche di vicepresidente nel 1970 e presidente dal 1979 al 1992 e dal 1998 al 2007.

Oltre al suo impegno ambientalista, Pratesi fu anche politico, servendo come deputato nel Parlamento italiano dal 1992 al 1994 con il gruppo dei Verdi. Nel 1994, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro lo insignì dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica.

Con la sua scomparsa, il mondo dell'ambientalismo perde una figura di riferimento che ha contribuito in modo significativo alla tutela dell'ambiente in Italia.