Nel mondo dell'edilizia, si è spenta una luce brillante con la tragica scomparsa di Riccardo Iovino, fondatore e CEO dell'acclamata società EdiliziAcrobatica, famosa per la sua innovativa tecnica di lavori edili con l'uso di doppie funi. La notizia ha gettato un'ombra di tristezza su tutto il settore.

Riccardo Iovino ci ha lasciato a causa di un improvviso malore il 25 settembre 2023, lasciando un vuoto profondo nell'azienda da lui fondata quasi trent'anni fa. Nel messaggio di commiato pubblicato sul sito ufficiale di EdiliziAcrobatica, l'azienda ha espresso il proprio dolore per la perdita di un leader straordinario, lodando la sua visione imprenditoriale unica.

Lascia la moglie Anna Marras, anch'essa coinvolta attivamente in EdiliziAcrobatica, anche nel ruolo di volto per gli spot pubblicitari. La coppia non ha avuto figli, ma ha condiviso una vita di impegno e dedizione al successo dell'azienda.

Fondata nel 1994, EdiliziAcrobatica è diventata un pilastro dell'industria edilizia non solo in Italia ma anche all'estero. Riccardo Iovino ha iniziato il suo percorso imprenditoriale partendo da un modesto garage a Genova, armato solo di funi e attrezzature per scalare tetti. Nel corso degli anni, l'azienda si è evoluta diventando un punto di riferimento nella realizzazione di lavori edili in modalità sicura, grazie all'uso innovativo delle doppie funi.

Quanto al patrimonio netto di Riccardo Iovino, non è possibile fornire una cifra esatta, ma è evidente la sua solida posizione finanziaria. Nel 2022, EdiliziAcrobatica ha registrato un impressionante incasso di 135 milioni di euro, rappresentando un aumento di oltre il 50% rispetto all'anno precedente. L'azienda, quotata in borsa, ha sempre offerto rendimenti eccellenti, dimostrando la lungimiranza dell'ex CEO. Nel 2019, Riccardo Iovino era persino entrato nella prestigiosa classifica dei magnati italiani stilata da MilanoFinanza, posizionandosi al decimo posto. La sua eredità imprenditoriale continuerà a risplendere nell'industria edilizia, anche se il mondo piange la sua perdita.

