Bonus animali, Detrazione fiscale per spese veterinarie 2025: requisiti e modalità di accesso

Anche per il 2025, i proprietari di animali domestici possono beneficiare di una detrazione fiscale del 19% sull'IRPEF per le spese veterinarie sostenute. Questa misura mira a supportare economicamente chi si prende cura degli animali da compagnia e a promuovere il loro benessere.

Spese coperte dalla detrazione

La detrazione riguarda diverse tipologie di spese veterinarie, tra cui:

Visite specialistiche

Interventi chirurgici

Esami di laboratorio

Acquisto di farmaci prescritti

È importante notare che la detrazione è applicabile su un importo massimo di spesa di 550 euro annui, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Per l'acquisto di medicinali, è prevista una franchigia di 129,11 euro; ciò significa che solo le spese che eccedono tale importo sono detraibili.

Requisiti per accedere alla detrazione

Per poter usufruire della detrazione fiscale, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Età del richiedente : almeno 65 anni

: almeno 65 anni Indicatore ISEE : non superiore a 16.215 euro

: non superiore a 16.215 euro Residenza : il richiedente deve essere residente in Italia

: il richiedente deve essere residente in Italia Registrazione dell'animale : l'animale domestico deve essere regolarmente registrato all'Anagrafe degli animali d'affezione

: l'animale domestico deve essere regolarmente registrato all'Anagrafe degli animali d'affezione Tracciabilità delle spese: le spese veterinarie devono essere documentate tramite ricevute o fatture e i pagamenti devono essere effettuati con metodi tracciabili, come carte di credito, bonifici bancari o assegni.

Animali ammessi alla detrazione

La detrazione è valida per le spese sostenute per animali da compagnia, tra cui:

Cani

Gatti

Criceti

Furetti

Piccoli roditori

Non sono incluse le spese per animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, né per quelli utilizzati in attività commerciali o agricole.

Come richiedere la detrazione

Per ottenere la detrazione, è necessario:

Inserire le spese veterinarie sostenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (ad esempio, Modello 730 o Modello Redditi PF). Conservare tutta la documentazione attestante le spese, come ricevute e fatture, che riportino il codice fiscale del richiedente e la descrizione dettagliata dei servizi o dei prodotti acquistati. Assicurarsi che i pagamenti siano stati effettuati con metodi tracciabili.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate o di rivolgersi a un professionista fiscale.

