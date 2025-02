MSI - in pre-ordine della nuova Claw 8 AI+

Prestazioni elevate e consumi ridotti, questo nuovo dispositivo portatile arriverà sul mercato a fine febbraio

MSI annuncia oggi un’importante novità per gli appassionati di videogiochi: è adesso possibile pre-ordinare su Amazon la nuovaMSI Claw 8 AI+, il nuovo dispositivo pensato per offrire il meglio a chi non vuole rinunciare a giocare anche in mobilità, che arriverà ufficialmente sul mercato in Italia a fine febbraio.

Grazie al processore Intel Core Ultra 7 di ultima generazione, questo handheld potente e compatto combina prestazioni eccezionali con un'efficienza senza precedenti, per immagini straordinariamente vivaci sul nuovo display da 8 pollici. Senza dimenticare l’apporto delle soluzioni di intelligenza artificiale integrate, pensate per migliorare a tutto tondo le sue performance.

Aggiornato con batterie più capienti per sessioni di gioco più lunghe, l’ottimizzazione del consumo energetico offre prestazioni fluide senza sacrificare l’autonomia. Progettato per un comfort ottimale anche durante le sessioni di gioco più intense, Claw 8 AI+ presenta un design ergonomico ed elegante, tecnologia di raffreddamento avanzata e porte I/O complete per una connettività senza interruzioni. Compatibile con Copilot+, punta a stabilire nuovi standard per il gioco portatile.

Ispirato alle rocce del deserto scolpite dal vento, il design e la colorazione della Claw 8 AI+ danno vita al potere trasformativo del gaming mantenendo al contempo l'identità distintiva del marchio. Il suo design ergonomico è studiato per adattarsi ai contorni naturali della mano, garantendo comfort, intuitività e controllo preciso. Il bilanciamento del dispositivo lo rende facile da impugnare e utilizzare.

Inoltre, gli stick, i bumper, il D-pad e i grilletti con effetto Hall riprogettati offrono un'esperienza più fluida e confortevole e garantiscono pressioni dei pulsanti più precise durante l'utilizzo del dispositivo.

MSI Claw 8 AI+ sfrutta la tecnologia Cooler Boost HyperFlow, un sistema a doppia ventola e doppio heat-pipe che dissipa efficacemente il calore, anche durante sessioni di gioco prolungate. Il processore Intel Core Ultra 7 di nuova generazione (serie 2) è pensato per ottimizzare l'efficienza energetica per prestazioni elevate con un consumo energetico basso, e con la tecnologia Intel XeSS offre un'esperienza di gioco superiore e supporta oltre 150 titoli AAA. Pur funzionando a 17 W per una maggiore durata della batteria, MSI Claw 8 AI+ fa comunque registrare prestazioni elevate nei picchi e nelle medie degli FPS, con risultati di molto superiori rispetto alla concorrenza.

Il nuovo software MSI Center M offre un'interfaccia più intuitiva, rendendo più chiaro e facile per gli utenti navigare nei loro dispositivi portatili. Inoltre, con le sue doppie porte Thunderbolt 4, Claw 8 AI+ offre il supporto I/O più completo, rendendolo un perfetto Mini PC con funzionalità Copilot+.

Ultimo ma non meno importante, grazie all'esclusivo App Player, MSI Claw 8 AI+ offre la più ampia libreria di giochi, che comprende sia titoli Windows che Android, per soddisfare le diverse preferenze dei giocatori.