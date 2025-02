Operazione 'Hello': 34 arresti e oltre 100 perquisizioni per pedopornografia online in Italia

Oggi, 28 febbraio 2025, la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, denominata 'Hello'. Coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, l'operazione ha coinvolto oltre 500 agenti della Polizia Postale, portando all'arresto di 34 persone e all'esecuzione di più di 100 perquisizioni in 56 città italiane. Si tratta di una delle più imponenti azioni mai realizzate nel Paese per contrastare la pedopornografia online.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati in una conferenza stampa prevista per le ore 10:30 presso la Procura di Catania.

Questa operazione rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro la pedopornografia e lo sfruttamento sessuale dei minori su internet in Italia.

