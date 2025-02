GTA Online; traffico d'armi e bonus per i bunker

Inoltre, ottieni GTA$ e RP doppi nelle gare per veicoli speciali, continuano i festeggiamenti per il carnevale e altro

Esci dalla sicurezza del tuo bunker ed entra in azione con le missioni di vendita del bunker, che ora forniscono GTA$ e RP doppi. Gli abbonati a GTA+ possono incassare ancora di più, ottenendo GTA$ e RP quadrupli fino al 3 marzo.

Tieni concentrati i dipendenti del tuo bunker con velocità di ricerca dei bunker raddoppiata per sviluppare tecnologia all'avanguardia in metà del tempo e massimizzare l'efficienza.

GTA$ e RP doppi in Contratti Ammu-Nation

Gli imprenditori trasformano i problemi quotidiani in opportunità, come per esempio completare i Contratti di Ammu-Nation per l'Agente 14. Scarica l'artiglieria in eccesso con affari clandestini e ottieni GTA$ e RP doppi come premio per la tua inventiva. Raggiungi il Duneloader carico e segnato da un'icona blu all'ingresso del bunker.

Ottieni abbigliamento di carnevale

Partecipa ai festeggiamenti per il carnevale in GTA Online fino al 3 marzo. I personaggi maschili otterranno la Camicia piume di carnevale e i Pantaloncini piume di carnevale, mentre quelli femminili riceveranno il Vestito piume di carnevale e il Prendisole carnevale per festeggiare con stile. Completa il tuo look stappando una bottiglia di champagne per ricevere la vivace Fascia collo carnevale.

Porta l'energia dei festeggiamenti dalle strade alla pista e vinci due gare stunt per completare la sfida settimanale e ricevere il Cappello pescatore carnevale Bigness e 100.000 GTA$.

GTA$ e RP doppi nelle gare per veicoli speciali

Scendi in pista e metti alla prova le tue abilità in una raccolta esclusiva di gare per veicoli speciali, che questa settimana tornano a Los Santos per mettere alla prova i novellini e i veterani e fornire GTA$ e RP doppi.

Raggiungi l'icona della serie in evidenza per sfrecciare in queste gare molto amate dai fan, una per ogni tipo di veicoli speciali.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Passa all'autosalone Premium Deluxe Motorsport per scoprire la nuova serie di veicoli selezionati. Se vuoi aggiornare la tua collezione o semplicemente ammirare queste favolose macchine, Simeon ha quello che fa per te:

Enus Stafford (berlina)

Karin 190z (sportiva classica)

Benefactor Streiter (sportiva)

Enus Super Diamond (berlina)

Vulcar Fagaloa (sportiva classica)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora

Dai un'occhiata all'autosalone Luxury Autos e ammira i due veicoli straordinari esposti in vetrina: l'elegante Överflöd Pipistrello (supercar) e la semplice ma minacciosa Karin Asterope GZ (berlina).

La futuristica Överflöd Entity MT (supercar) è l'auto dalle prestazioni adrenaliniche definitiva. Ora che è stata migliorata da Hao in quanto veicolo di prova premium della settimana su PS5 e Xbox Series X|S, la parola "velocità" non basta neanche minimamente a descrivere l'ultima evoluzione di questa hypercar.

Metti alla prova le tue abilità piazzandoti nelle prime tre posizioni nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni consecutivi per portarti a casa il veicolo trofeo di questa settimana: la Vapid Retinue Mk II (sportiva classica).

Mettiti al volante di un emozionante trio di auto sportive pronte a bruciare l'area di prova: Ocelot Locust (sportiva), Grotti Stinger (sportiva classica) e Dewbauchee Rapid GT Classic (sportiva classica).

Gira la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per avere la possibilità di vincere diversi premi, compreso il primo premio: l'inarrestabile Karin Everon (fuoristrada).

Abbiamo anche ridotto i tempi di attesa per gli incarichi della polizia di Vincent. Questi incarichi sono disponibili per chi ha completato la missione introduttiva Soldi bucati dell’Assalto a Cluckin’ Bell come leader ed è alla guida di un veicolo di proprietà delle forze dell’ordine.

SCONTI

Hangar e relative migliorie e modifiche – 30% di sconto

Western Company Cuban 800 (aereo) – 30% di sconto

Buckingham Vestra (aereo) – 30% di sconto

Dune buggy BF (fuoristrada) – 30% di sconto

Festival bus Vapid (veicolo di servizio) – 50% di sconto

Karin Sultan Classic (sportiva) – 30% di sconto

Western Reever (moto) – 30% di sconto

Benefactor Schlagen GT (sportiva) – 30% di sconto

Zirconium Journey II (furgone) – 30% di sconto

Limo con torretta Benefactor (berlina) – 30% di sconto

Ocelot Jugular (sportiva) – 30% di sconto

Vapid GB200 (sportiva) – 30% di sconto

Obey I-Wagen (SUV) – 30% di sconto

Pfister Astron (SUV) – 30% di sconto

Maschere di animali – 50% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare El Strickler (solo su PS5 e Xbox Series X|S, gratis per gli abbonati a GTA+)| Fucile pesante (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Lanciagranate EMP compatto (30% di sconto) | Fucile da battaglia | Lanciagranate compatto | Fucile a pompa | Mine di prossimità | Bombe adesive | Molotov | Giubbotti antiproiettile

Festeggia San Valentino in GTA Online - Torna Finché morte non vi separi, ottieni capi d'abbigliamento e accessori Spezzacuori e molto altroQuesta settimana, entra nell'atmosfera giusta riscattando abbigliamento romantico stagionale, sorseggiando un calice di bollicine Blêuter’d al bar e facendo squadra per ottenere ricompense triple nell'uscita a quattro definitiva: il ritorno di Finché morte non vi separi.

GTA Online: Vapid FMJ e altre eleganti ricompense per San Valentino - Gli abbonati a GTA+ stanno per innamorarsi della Vapid FMJ e delle eleganti ricompense di San ValentinoGli abbonati riceveranno anche bonus sui bunker, GTA$ e RP doppi nelle gare drift e stunt, e altroScendi in strada con stile con l'elegante Vapid FMJ (supercar), distinguiti dalla massa con i capi di abbigliamento Honkers e porta il rosa in tutta la città con le nuove verniciature Camaleonte.

Festeggia il capodanno lunare in GTA Online - Ricompense doppie nelle gare stunt dell’Anno del serpente, nuovi collezionabili Yuanbao, regali delle feste e altroInizia l'Anno del serpente con il rombo del nitro in tre nuove gare stunt del capodanno lunare, con tanto di fuochi d'artificio e lanterne, che metteranno alla prova le tue abilità.