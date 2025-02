D&D - copertine di Dragon Delves e altro al MagicCon di Chicago

Lo scorso fine settimana si è svolta il primo MagicCon della stagione e DUNGEONS & DRAGONS si è unito alla festa condividendo alcuni interessanti aggiornamenti sui suoi prodotti in uscita:

Rivelate le copertine di Dragon Delves

Jess Lanzillo, VP of Product and Franchise di D&D, e i membri del team di MAGIC: THE GATHERING hanno discusso su cosa rende i draghi gli iconici mostri fantasy che sono - e Jess ha svelato le copertine dell'imminente uscita, Dragon Delves.

Dragon Delves, disponibile dall'8 luglio 2025, è diverso da qualsiasi altro libro pubblicato nei 50 anni di storia di D&D e offre ai fan 10 brevi avventure incentrate su ciascuno dei 10 iconici draghi cromatici e metallici del gioco.

Ogni avventura è stata progettata per essere facile da giocare immediatamente e per mostrare quanto possa essere semplice preparare un’avventura come Dungeon Master. Inoltre, il libro include una storia visiva dei draghi in D&D negli ultimi 50 anni!

Crossover D&D x Magic: The Gathering

D&D tornerà in un'ambientazione di Magic, questa volta nell'idilliaca Lorwyn e nel suo riflesso oscuro, Shadowmoor.

L'annuncio è stato fatto durante un panel che ha fornito uno sguardo dietro le quinte al lavoro che viene svolto negli epici crossover D&D x MTG come Adventures in the Forgotten Realms, Secret Lair x Dungeons & Dragons e nei libri di D&D come Strixhaven: A Curriculum of Chaos. Tra i relatori c'erano Jess Lanzillo, James Wyatt, Principal Game Designer di Dungeons & Dragons, e Meris Mullaley, Senior Worldbuilding Design Manager di MTG.

Il team ha anche mostrato i concept art di Jesper Ejsing, che i fan di MTG conosceranno bene, in parte per la sua storia con l'ambientazione Lorwyn, iniziata nel 2007.

