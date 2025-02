D&D: Magic & Avatar al MagicCon Chicago

Magic: The Gathering ha fatto il suo ritorno a Chicago per il MagicCon: Chicago, che si è svolto dal 21 al 23 febbraio. Wizards of the Coast ha presentato carte, illustrazioni e dettagli sui prossimi set del gioco di carte da tavolo più popolare al mondo. Migliaia di appassionati e giocatori si sono riversati al McCormick Place di Chicago per un incredibile weekend all'insegna di Magic. Con il Pro Tour, una molteplicità di eventi di gioco su richiesta e a pagamento, eventi e panel sul Mana Stage, esperienze immersive, merch esclusivi, artisti di Magic amati dai fan e cosplayer, c'è stato qualcosa per tutti al MagicCon Chicago.

I fan si sono radunati per uno speciale panel di anteprima in cui sono state rivelate maggiori informazioni sui prossimi set in uscita, tra cui un primo sguardo a Tarkir: La Dracotempesta , l'annuncio in anteprima mondiale di Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender e un'anteprima speciale di Ai Confini dell'Eternità.

Tutti gli ultimi annunci e i dettagli rivelati al panel sono riportati di seguito:

ANNUNCIO IN ANTEPRIMA MONDIALE DI MAGIC: THE GATHERING | AVATAR: THE LAST AIRBENDER

Domina il campo di battaglia con le carte Magic di Avatar: The Last Airbender! Padroneggia gli elementi e unisciti ai tuoi personaggi preferiti per vivere nuove avventure, ammirare illustrazioni iconiche e affrontare uno scontro finale degli elementi come non si era mai visto prima. Questo set Standard legale basato interamente sulla serie animata originale di Nickelodeon Avatar - La leggenda di Aang sarà disponibile dal 21 novembre.

TARKIR: LA DRACOTEMPESTA

Il piano di Tarkir è ora più grande e audace che mai, ricco di azione cinematografica a base di arti marziali, gameplay dinamico dei clan e nuovi possenti draghi che aggiungono una potenza di fuoco durevole alle collezioni di Magic dei giocatori. Tarkir: La Dracotempesta segue gli eventi di Draghi di Tarkir, in cui il popolo era soggiogato dall'oppressivo dominio dei signori dei draghi. Col tempo, il malcontento è cresciuto e il popolo si è ribellato ai signori dei draghi, riprendendo i vessilli dei vecchi clan. Nel tentativo di porre fine al conflitto, i leader della ribellione scoprirono un potente rituale, in grado di evocare una forza tale da sconfiggere i signori dei draghi una volta per tutte. Con cinque clan diversi tra cui scegliere, i giocatori dovranno affrontare queste terrificanti tempeste draconiche e combattere per la sopravvivenza e il potere.

Tarkir: La Dracotempesta uscirà l’11 aprile.

PRIMO SGUARDO AL SET AI CONFINI DELL’ETERNITÀ

I giocatori di Magic: The Gathering si avventureranno presto Ai Confini dell’Eternità, la visione di Magic di una space opera science-fantasy ricca di avventure. I giocatori scopriranno nuove carte e meccaniche a tema fantasy spaziale, comandanti di astronavi e nuovi straordinari oggetti da collezione durante l'esplorazione dei Confini, dove vaste potenze interstellari mettono in campo grandi forze nel tentativo di comandare le stelle. I giocatori troveranno la magia tra queste stelle mentre tracciano la rotta attraverso il sistema di Sothera, per esplorare pianeti lontani, brandire magie folgoranti e dichiarare guerra alle fazioni aliene.

Ai Confini dell’Eternità uscirà il 1° agosto.