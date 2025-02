Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION disponibile ora per Nintendo Switch e Steam

Scoprite 14 intramontabili titoli Yu-Gi-Oh!, tra cui giochi mai pubblicati prima al di fuori del Giappone, con nuove migliorie quality-of-life

KONAMI annuncia l’uscita di Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION, disponibile presso i principali rivenditori autorizzati e sul Nintendo Switch™ eShop. L'edizione Steam® sarà anch’essa disponibile oggi a partire dalle 15:00 (ora italiana) e sarà certificata Steam Deck. Questa collezione comprende 14 titoli GAME BOY, GAME BOY COLOR e GAME BOY ADVANCE, tra cui alcuni mai pubblicati al di fuori del Giappone e disponibili ora per la prima volta in tutto il mondo.

L'edizione fisica, disponibile presso rivenditori selezionati negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina e nelle regioni EMEA, conterrà anche una delle due carte Spolverino dell’Arpia in edizione Rara Segreta Quarto di Secolo.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION commemora il 25° anniversario del gioco di carte Yu-Gi-Oh! e riporta in vita gli iconici titoli digitali Yu-Gi-Oh! originariamente pubblicati tra il 1998 e il 2004.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998/GAME BOY)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999/GAME BOY, GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000/GAME BOY COLOR. Include supporto alle battaglie online).

Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB (2000 JP/GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (2001 JP, 2003 US e EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh Duel Monsters 6, Expert 2 (2001/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2001 JP, 2002 US, 2003 EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (2002 JP, 2003 US, 2004 EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (2003 JP, 2004 US and EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (2003 JP, US, EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (2004 JP, US, EU/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (2004 JP, 2005 US/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005 (Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005) (2004 JP, 2005 US/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION - YU-GI-OH! EARLY DAYS COLLECTION: LINEUP COMPLETA E PRE-ORDINI DIGITALIAggiunti nuovi titoli, tra cui gli amati Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters, Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005 e lo strategico Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB, finora disponibile solo in GiapponeKonami svela la lineup completa di Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION: Rivivi le tue prime Duel! - Preparatevi a rivivere leggendari Duelli con YU-GI-OH! EARLY DAYS COLLECTION, dal 27 febbraio su Nintendo Switch e SteamYU-GI-OH! L'ANIMA DEL DUELLANTE ETERNO, YU-GI-OH! LE CARTE SACRE E YU-GI-OH! RESHEF IL DISTRUTTORE SI UNISCONO ALLA LINE-UP DELLA COLLECTIONKONAMI annuncia la data di uscita di Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION.

YU-GI-OH! EARLY DAYS COLLECTION - Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories e Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories si aggiungono alla Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION Le edizioni fisiche della collezione includeranno una carta bonus Rara Segreta Quarto di SecoloKonami Digital Entertainment, Inc.