Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION

YU-GI-OH! EARLY DAYS COLLECTION: LINEUP COMPLETA E PRE-ORDINI DIGITALIAggiunti nuovi titoli, tra cui gli amati Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters, Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005 e lo strategico Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB, finora disponibile solo in GiapponeKonami svela la lineup completa di Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION. L’opera includerà molti titoli per Gameboy Advance e Gameboy Color, tra cui l'attesissimo Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB, che uscirà per la prima volta dai confini giapponesi. Inoltre, al via da oggi i preordini digitali su Steam®, in attesa del lancio ufficiale il 27 febbraio.

Mai pubblicato al di fuori del Giappone, Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB del 2001 prende le distanze dai tradizionali Duelli per dare la priorità a strategici scontri tra mostri. I Duellanti potranno esplorare un vasto mondo e competere tra loro, ma al posto delle carte avranno a disposizione Monster Capsule e dovranno studiare tatticamente ogni mossa per sfruttare al meglio il campo di battaglia a griglia proprio di questo titolo. Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB offre un approccio inedito alla rodata formula Yu-Gi-Oh! e si rivolge ai fan dei giochi strategici.Uscito originariamente nel 2003, Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel ricrea con estrema accuratezza l’esperienza propria di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI. Presenta un'ampia rosa di avversari tratti dalla serie anime e permette ai giocatori di competere in numerosi tornei in-game, tra cui Challenge Cup, KaibaCorp Cup, Weekend Tournaments e Limitation Tournaments. Questo titolo è essenziale per i fan alla ricerca della più autentica esperienza di Duello.Titolo per Gameboy Advance, Yu-Gi-Oh! Dungeons Dice Monsters presenta una nuova versione del franchise incorporando nei Duelli meccaniche basate sui dadi e concentrandosi sull'arco dell'anime con Duke Devlin e del manga con Ryuji Otogi. I Duellanti lanciano i dadi per costruire dungeon ed evocare mostri. Questo approccio innovativo offrirà un nuovo livello di sfida e si rivolge agli amanti dei board game.Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 pone il gioco competitivo in primo piano. Caratterizzato da un'ampia selezione di carte da molti dei set più noti, il titolo permette ai giocatori di mettere alla prova le proprie abilità contro avversari in-game sempre più impegnativi. La spiccata attenzione del gioco alla competizione lo ha reso popolare tra i Duellanti più rodati.Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler fonde meccaniche board game a elementi tradizionali dei Duelli. Combattendo battaglie con le carte, i Duellanti si muoveranno all’interno di un caratteristico tabellone e saranno costretti a studiare strategicamente ogni passo. Lo stile unico di questo titolo garantisce un’esperienza avvincente, diversa dai Duelli standard.La competizione prosegue, infine, con Yu-Gi-Oh! Day of the Duelist: World Championship Tournament 2005, che amplia la natura torneistica del suo predecessore con nuove carte e nuove regole.La nostalgica raccolta retro-game di titoli Yu-Gi-Oh!, usciti sulle piattaforme Game Boy a fine anni '90 primi 2000, sarà disponibile su Nintendo Switch™ e Steam® dal 27 febbraio. L'edizione fisica conterrà una delle due carte “Spolverino dell’Arpia” in edizione Rara Segreta Quarto di Secolo.Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION commemora il 25° anniversario del gioco di carte Yu-Gi-Oh! e riporta in vita gli iconici titoli digitali Yu-Gi-Oh! originariamente pubblicati tra il 1998 e il 2004. Ecco la lineup completa:Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION