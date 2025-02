Berrettini e Nardi in campo a Dubai: orari, precedenti e dove seguire i match

Oggi, giovedì 27 febbraio 2025, si svolgeranno i quarti di finale dell'ATP 500 di Dubai, con due tennisti italiani in campo: Matteo Berrettini e Luca Nardi.

Matteo Berrettini vs. Stefanos Tsitsipas

Matteo Berrettini affronterà il greco Stefanos Tsitsipas. Nei precedenti confronti diretti, Tsitsipas conduce con 4 vittorie a 1. L'unica affermazione di Berrettini risale alla semifinale di Gstaad dello scorso anno. Il match inizierà non prima delle 20:45 italiane.

Luca Nardi vs. Quentin Halys

Luca Nardi sfiderà il francese Quentin Halys. I due si sono già incontrati al Challenger di Ortisei nel 2021, con vittoria di Halys in due set. In caso di successo, Nardi potrebbe entrare tra i primi 60 del ranking ATP. Il match è previsto per le 16:00 italiane.

Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). In streaming, sarà possibile seguirle su Sky Go, NOW e Tennis TV.

