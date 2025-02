Berrettini-Monfils ATP 500 Dubai: orario, precedenti e dove vedere il match

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale a Doha, Matteo Berrettini riprende la sua corsa dall'ATP 500 di Dubai. Oggi, martedì 25 febbraio 2025, l'azzurro affronta Gael Monfils nel primo turno del torneo. Il match è previsto come ultimo incontro di giornata sul campo centrale, dopo la sfida tra Daniil Medvedev e Jan-Lennard Struff, con inizio stimato intorno alle 17:30.

Nei precedenti confronti diretti, tutti su cemento, Berrettini ha sempre avuto la meglio su Monfils. L'italiano ha vinto i tre incontri precedenti: ai quarti di finale degli US Open 2019, all'ATP Cup 2021 e ai quarti degli Australian Open 2022.

Il match tra Matteo Berrettini e Gael Monfils sarà trasmesso in esclusiva su Sky, con i canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dedicati al torneo di Dubai. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go.

