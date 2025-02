Arrestato a Milano un 38enne turco coinvolto in attentati terroristici in Europa

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino turco di 38 anni, residente in Italia, accusato di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità. Le accuse includono detenzione e porto abusivo di armi, traffico internazionale di armi, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, omicidi, stragi, traffico di stupefacenti, riciclaggio, falsificazione di documenti d'identificazione, ricettazione e autoriciclaggio.

L'uomo è ritenuto parte di un'organizzazione internazionale composta principalmente da cittadini turchi, con finalità terroristiche, guidata da un suo parente attualmente detenuto. Questo gruppo è stato coinvolto in attentati in diverse città europee, tra cui l'omicidio di un cittadino turco a Berlino il 10 marzo scorso e un fallito attentato a una fabbrica di alluminio in Turchia tra il 19 e il 20 marzo.

Le indagini hanno rivelato che il leader dell'organizzazione, nonostante fosse agli arresti domiciliari in Italia per detenzione e porto di arma da fuoco, continuava a dirigere e coordinare l'organizzazione criminale, gestendo traffici di armi e droga e favorendo l'immigrazione clandestina attraverso la rotta balcanica. Il capo impartiva ordini anche per reati terroristici in Europa, utilizzando "pizzini" consegnati durante i colloqui in carcere. L'arrestato faceva parte di un gruppo arrivato in Italia a metà maggio dello scorso anno per proteggere il boss da eventuali attentati di gruppi rivali e supportarlo nelle necessità economiche, organizzative e logistiche.

Sciopero dei trasporti pubblici oggi 24 febbraio: orari e fasce di garanzia da Roma a Milano - Oggi, lunedì 24 febbraio 2025, il trasporto pubblico locale in Italia è interessato da uno sciopero nazionale di 24 ore, indetto dai sindacati di base. La protesta riguarda autobus, metropolitane e tram in diverse città, con modalità e orari specifici per ciascuna località.

Milano: 16enne accoltellato durante una rapina, è grave - Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato ieri sera, 20 febbraio 2025, in via Pier Paolo Pasolini, nei pressi del centro commerciale Merlata Bloom a Milano. L'aggressione è avvenuta poco prima delle 21:00. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di circa cinque uomini, presumibilmente di origine nordafricana, che lo hanno colpito alla testa, alla schiena e a una mano, nel tentativo di sottrargli il cellulare e il monopattino.

Sparatoria in una panetteria a Milano: un morto e un ferito, caccia al killer - Nel tardo pomeriggio di sabato 15 febbraio 2025, una sparatoria ha scosso piazzale Gambara a Milano. All'interno di una panetteria, il 49enne ucraino Ivan Disar è stato ucciso, mentre il connazionale di 26 anni, Pavlo Kioresko, è rimasto gravemente ferito.