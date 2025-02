Ucraina e Stati Uniti raggiungono un accordo sulle risorse minerarie

I presidenti Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno confermato un accordo tra Stati Uniti e Ucraina riguardante lo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine, comprese terre rare, litio, grafite, titanio, cobalto, uranio, gas e petrolio. Secondo l'intesa, l'Ucraina contribuirà con il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento di queste risorse a un fondo congiunto, destinato a finanziare progetti di ricostruzione e sviluppo economico. In cambio, gli Stati Uniti si impegnano a sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa, sebbene le specifiche garanzie di sicurezza non siano ancora state dettagliate.

L'accordo è stato definito "preliminare" e necessita di ulteriori discussioni per finalizzare i dettagli, in particolare riguardo alle garanzie di sicurezza richieste dall'Ucraina. Il presidente Zelensky ha sottolineato l'importanza di assicurare un supporto continuo da parte degli Stati Uniti, mentre Trump ha enfatizzato l'aspetto economico dell'accordo, dichiarando che gli Stati Uniti "riavranno i nostri soldi indietro" attraverso l'accesso alle risorse ucraine.

Le terre rare, elementi essenziali per l'industria tecnologica e militare, sono al centro dell'accordo. L'Ucraina possiede significative riserve di questi materiali, ma la loro effettiva disponibilità e accessibilità rimangono oggetto di discussione, considerando le attuali condizioni geopolitiche e le aree occupate dalla Russia.

Italia e Ucraina: Posizioni contrapposte sull'invio di Truppe Italiane - Il governo italiano ha espresso una posizione chiara riguardo all'eventuale invio di soldati italiani in Ucraina. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che non è utile inviare truppe europee o della NATO nel paese. Ha sottolineato che, se si dovesse creare una zona cuscinetto, sarebbe opportuno farlo sotto l'egida delle Nazioni Unite, con la possibilità di coinvolgere anche soldati italiani, come avvenuto in passato in missioni ONU.

Russia dichiara disponibilità a negoziati sull'Ucraina, ma le operazioni militari continueranno fino a risultati soddisfacenti - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato che la Russia è pronta a negoziare sia con l'Ucraina che con l'Europa per raggiungere la pace. Tuttavia, ha precisato che le operazioni militari proseguiranno fino a quando i negoziati non produrranno risultati concreti che soddisfino la Federazione Russa.

Ucraina: i leader dell'UE a Kiev nel terzo anniversario dell'invasione russa - Nel terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, i principali leader dell'Unione Europea sono giunti a Kiev per esprimere solidarietà al popolo ucraino. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, hanno sottolineato l'importanza dell'Ucraina per l'Europa.