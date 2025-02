Logitech G - POWERPLAY 2: Ricarica all'avanguardia per il massimo della libertà wireless

Nel gaming, una durata illimitata della batteria significa sessioni prolungate e ininterrotte. Quando si tratta di un mouse da gaming, la certezza che il mouse sia sempre carico e pronto per la prossima mossa è una vera e propria svolta.

Oggi, Logitech G annuncia POWERPLAY 2, un elegante mouse pad di ricarica wireless plug-and-play per i giocatori che cercano prestazioni costanti. POWERPLAY è l'unico sistema di ricarica che mantiene alimentati i mouse da gaming, sia a riposo che in movimento. Con POWERPLAY 2, i giocatori possono godere di un'esperienza migliorata con un design più sottile, il tutto a un prezzo più accessibile.

POWERPLAY 2 elimina le preoccupazioni relative al livello della batteria, garantendo ai giocatori di poter contare su un mouse sempre pronto all'azione. Dite addio al tethering e godetevi la libertà di giocare senza fili.

Il mouse pad POWERPLAY 2 è ora più sottile, con soli 3,5 mm di spessore, e offre un'esperienza di gioco più confortevole, mentre l'area di ricarica più ampia del 15% garantisce prestazioni di ricarica migliori. POWERPLAY 2 utilizza un campo elettromagnetico a bassa frequenza che viene catturato dal modulo powercore di POWERPLAY 2, consentendo al giocatore di ricaricare continuamente il mouse mentre gioca, sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia wireless LIGHTSPEED di Logitech G. I giocatori possono semplicemente collegare il sistema di ricarica POWERPLAY 2, inserire il modulo powecore nel mouse e iniziare a ricaricare istantaneamente, senza problemi, pensando solo alle loro performance.

I giocatori possono facilmente scambiare il modulo powecore da un mouse all'altro per adattarlo al meglio alle loro preferenze individuali. Ora compatibile con 10 mouse Logitech G e oltre, i giocatori possono scegliere l'abbinamento perfetto per ottenere prestazioni continue senza più pensare alla durata della batteria.

Prezzi e Disponibilità

POWERPLAY 2 sarà disponibile su logitechg.com e su Amazon a partire dall’11 marzo 2025 al costo di €119.

