Cellularline: nuovo sistema MagSafe per la ricarica wireless

Prodotti Cellularline

Dalle custodie ai supporti per auto,

una selezione completa di prodotti compatibili contecnologia MagSafe di Apple

Introdotto l'anno scorso con il lanciodell'iPhone 12 e confermato anche per il nuovo iPhone 13, il sistema diricarica MagSafe ha rappresentatouna delle novità più importanti proposte negli ultimi anni da Apple, garantendouna ricarica più rapida, pratica e sicura. La tecnologia magnetica dell'aziendadi Cupertino ha aperto inoltre la strada a nuove possibilità in termini didesign e funzionalità, e per questo Cellularline- punto di riferimento negli accessori per dispositivi multimediali - hasviluppato una gamma completa di prodotti per permettere a tutti di beneficiareal massimo dei vantaggi del sistema MagSafe.

Innanzitutto, per utilizzare facilmentela nuova tecnologia di ricarica wireless è necessario scegliere una custodia compatibile con MagSafe. GLOSS MAG, con magneti integrati,rappresenta in questo senso la soluzione ideale: il design trasparentepreserva il look del dispositivo, ma allo stesso tempo è estremamenteresistente grazie alla fabbricazione in TPU e policarbonato, tanto da esserecertificata Military Test. Cellularlineha pensato anche di fornire una postazione di ricarica fissa per MagSafe, proponendoMAG BASE: un pratico supporto conbase antiscivolo in cui collocare il caricatore, per rendere più agevole ilmomento della ricarica.

Un'altra tipologia di soluzioni ècostituita dagli accessori per auto.TOUCH MAG, sfrutta i magnetiall'interno dell'iPhone per fissare lo smartphone in maniera estremamentesicura e stabile alle alette di aerazione, con uno snodo a sfera orientabile a360 gradi per trovare facilmente l'angolazione perfetta; TOUCH AIR MAG aggiunge alla funzione di supporto quella dicaricatore wireless MagSafe, fornendo una carica da 7,5W che alimenta ildispositivo mentre si è alla guida. CARMAG FRAME, infine, consente di trasformare il MagSafe stesso in un supporto da auto attivo, accogliendolo in unapposito slot da agganciare alle alette di aerazione.

Cellularline ha anche realizzato un proprio caricatore compatibile coniPhone dotati di tecnologia MagSafe: è il MAGWIRELESS CHARGER, base di ricarica wireless che fornisce una carica ottimizzataper iPhone, con magneti integrati che consentono un allineamento automatico epreciso con il dispositivo.

A completare la gamma è in arrivo nelleprossime settimane il power bank MAG5000, caricabatterie portatile compatibile con tecnologia MagSafe. Dotatodi indicatori a LED per monitorare lo stato di carica, MAG 5000 si aggancia magneticamente sul retro dell’iPhone senza bisognodi cavi e di una precisa centratura. Grazie al design sottile è possibileportarlo facilmente sempre con sé; inoltre l’anello sulla scocca esternaagevola la presa dello smartphone e può essere usato come stand pervisualizzare il display del dispositivo mentre è in carica.





Prodotti Cellularline

Altre News per: cellularlinenuovosistemamagsafericaricawireless