Affrontate Gallywix e compagnia in Cavaf(f)onda (11.1) – Ora disponibile

I Campioni di Azeroth si addentreranno ancora più in profondità per proseguire l’epica storia di The War Within con il prossimo capitolo, Cavaf(f)onda (11.1), ora disponibile.

I giocatori possono ora esplorare l’antica capitale dei Goblin, Cavafonda, un centro di intrighi, industria, innovazione e alleanze inaspettate. Questo entusiasmante aggiornamento include:

Il nuovo capitolo di The War Within : unitevi ai Cartelli dei Goblin per fermare Gallywix e svelare la sua misteriosa connessione con Xal'atath.

: unitevi ai Cartelli dei Goblin per fermare Gallywix e svelare la sua misteriosa connessione con Xal'atath. Viaggio dinamico con la G.U.I.D.A .: arriva la G-99 Rottadicollo , una razzomobile personalizzabile progettata per dominare la strada ad alta velocità.

.: arriva la , una razzomobile personalizzabile progettata per dominare la strada ad alta velocità. Liberazione di Cavafonda : un'incursione caotica con 8 boss che conduce i personaggi per le strade di Cavafonda, fino alla resa dei conti epica nel quartier generale di Gallywix.

: un'incursione caotica con 8 boss che conduce i personaggi per le strade di Cavafonda, fino alla resa dei conti epica nel quartier generale di Gallywix. Operazione Paratoia : una spedizione composta da 4 boss, una vera e propria corsa contro il tempo per evitare un collasso strutturale catastrofico nelle Profondità Risonanti.

: una spedizione composta da 4 boss, una vera e propria corsa contro il tempo per evitare un collasso strutturale catastrofico nelle Profondità Risonanti. Nuove Scorribande : giocatori e giocatrici potranno esplorare il Sito di Scavo 9 e il Canale Laterale , oltre alle varianti aggiornate delle Scorribande esistenti, insieme a Brann Barbabronzea, ora con la nuova specializzazione da difensore.

: giocatori e giocatrici potranno esplorare il e il , oltre alle varianti aggiornate delle Scorribande esistenti, insieme a Brann Barbabronzea, ora con la nuova specializzazione da difensore. Arena PvP - Gabbia della Carneficina : si potrà anche dimostrare il proprio coraggio in una zona di combattimento limitata e piena di trappole.

: si potrà anche dimostrare il proprio coraggio in una zona di combattimento limitata e piena di trappole. Dinamiche dei Cartelli dei Goblin : gli utenti avranno l’opportunità di allearsi con uno dei quattro Cartelli - Spargifumo, Acqualorda, Acquanera o S.P.R. & Co - per esperienze settimanali uniche.

: gli utenti avranno l’opportunità di allearsi con uno dei quattro Cartelli - Spargifumo, Acqualorda, Acquanera o S.P.R. & Co - per esperienze settimanali uniche. Ricompense e molto altro: nuovi set d'incursione, aggiornamenti alla rotazione delle Mitiche+ e molto altro attendono con una vera e propria "vena madre" ricca di nuove ricompense.

World of Warcraft Classic: Deathwing torna su Azeroth il 21 maggio - Azeroth trema mentre Deathwing sorvola il mondo lasciando una scia di cambiamenti radicali al suo passaggio. Cataclysm Classic è ora disponibile e apre le porte a nuova era per WoW Classic con un'esperienza di progressione migliorata, nuove razze, missioni e molto altro.

Rivisita la terra di Northrend nella serie Costruire Azeroth - Mentre la beta di Wrath of the Lich King Classic procede a gonfie vele, il primo di una nuova serie di video che ripercorrono l'esperienza della creazione dell'originale World of Warcraft, "Costruire Azeroth: Northrend", è ora disponibile sul canale YouTube di World of Warcraft.