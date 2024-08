Gli Apex Games stanno cambiando! EA e Respawn hanno pubblicato il nuovo aggiornamento Apex Legends: Onda d'urto per il loro pluripremiato sparatutto. Per illustrare nel dettaglio le novità più importanti della stagione, Respawn ha pubblicato un diario di sviluppo che mostra cosa c'è di nuovo in Onda d'urto.

Guarda il video qui: https://www.youtube.com/watch? v=hXD8xkgZ3nE

Rientra in gioco liberamente in "Trio - Rinascita" e metti a ferro e fuoco la nuova mappa dell'E-District. Sviluppato in verticale, questo luminosissimo campo di battaglia è perfetto per gli scontri ravvicinati. Mentre esplori grattacieli e vicoli, poi, scoprirai che anche i nemici brillano come le luci che ti circondano: i nemici vicini, infatti, vengono evidenziati e la loro barra della salute diventa visibile quando subiscono danni. E poi, un'altra novità shock: la P2020 e la Mozambique domineranno la competizione con la modalità Akimbo, raddoppiando la potenza di fuoco.

Inoltre, il team ha reso gli Apex Games ancora più leggendari per tutti con modalità entusiasmanti che porteranno l'adrenalina alle stelle (o manderanno qualche bot dritto allo sfasciacarrozze). Infine, fai salire la tensione con il pass battaglia (parte 1) di Onda d'urto e fatti strada verso la skin reattiva per la P2020. Puoi ottenere tutto completando le sfide.

Apex Legends: Onda d'urto è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam.