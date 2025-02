Sony annuncia l’obiettivo ultra-grandangolare FE 16 mm F1.8 G

Sony ha annunciato oggi il nuovo FE 16 mm F1.8 G (SEL16F18G), un obiettivo G Lens™ di fascia alta che alla potenza espressiva di un ultra-grandangolo ad alta risoluzione unisce l’elevata portabilità offerta da un design compatto e leggero: soluzione perfetta per destreggiarsi agilmente nelle più disparate occasioni di scatto e ripresa. Abbinato alle più recenti fotocamere di Sony della serie Alpha™, il nuovo obiettivo si rivela ideale per scatti paesaggistici e architettonici, cieli stellati e molto altro, offrendo al contempo straordinari risultati nei primi piani e un autofocus preciso e silenzioso.

Grandangolo da 16 mm con eccellenti caratteristiche di risoluzione

L’obiettivo FE 16 mm F1.8 G si presta idealmente alla creazione di prospettive ampie e dinamiche. L’avanzato schema ottico integra due elementi AA (Advanced Aspherical) che garantiscono una risoluzione d’immagine impeccabile a tutte le aperture. Inoltre, un elemento in vetro Super ED (Extra-low Dispersion) e tre elementi ED eliminano efficacemente le aberrazioni cromatiche fino ai bordi dell’immagine, mentre bagliori e riflessi sono ridotti al minimo grazie a uno speciale rivestimento ottimizzato.

Effetti bokeh e inquadrature ravvicinate straordinari

Grazie all’apertura massima F1.8 e al diaframma circolare a 11 lamelle, il nuovo G Lens permette di ottenere effetti bokeh incantevoli. Spettacolari anche i risultati nei primi piani: la distanza minima di messa a fuoco è di 0,15 m con AF e di 0,13 m con MF, con rapporto di ingrandimento massimo rispettivamente di 0,25x e 0,30x. Tutte queste caratteristiche si traducono in prospettive grandangolari uniche, esaltate da un bokeh morbido e avvolgente.

Prestazioni ultra-grandangolari in un design compatto

L’integrazione di elementi asferici avanzati, tra cui le lenti AA (Advanced Aspherical) ad alta precisione di Sony, ha consentito di realizzare un obiettivo full-frame ultra-grandangolare di dimensioni compatte, 73,8 x 75 mm, e con un peso di appena 304 g. Leggerezza, maneggevolezza e praticità sono riunite in una soluzione capace di offrire prestazioni ottiche eccellenti per un’ampia varietà di soggetti, tra cui paesaggi, opere architettoniche e cieli stellati.

Autofocus rapido e preciso

I due motori lineari XD (eXtreme Dynamic) garantiscono messa a fuoco automatica e tracking veloci e precisi. Un algoritmo di controllo sviluppato appositamente per questi motori riduce drasticamente i ritardi e le vibrazioni che spesso accompagnano l’azionamento di un gruppo ottico di grande diametro. Il risultato è un funzionamento estremamente silenzioso e stabile, che consente di catturare con precisione scene dinamiche e soggetti in rapido movimento.

Funzionalità video di elevata qualità e stabilità

L’avanzata tecnologia ottica dell’obiettivo FE 16 mm F1.8 G riduce il focus breathing, assicurando riprese video fluide. Inoltre, è compatibile con la funzione di compensazione dell’effetto breathing[i] disponibile su alcune fotocamere Alpha e, grazie anche al sistema di stabilizzazione dell’immagine Active Mode[ii] integrato nel corpo macchina, consente di registrare video ultra-grandangolari stabili anche mentre si è in movimento. Non solo: il nuovo obiettivo supporta filtri frontali da 67 mm ed è perfettamente bilanciato per l’uso su gimbal.

Controllo totale e massima affidabilità

Il nuovo obiettivo è dotato di ghiera e pulsante di blocco della messa a fuoco, selettore della modalità di messa a fuoco, ghiera e interruttore di blocco del diaframma, oltre alla possibilità di assegnare funzioni alternative al pulsante di blocco della messa a fuoco. La ghiera del diaframma offre un controllo diretto e intuitivo, mentre l’interruttore ON/OFF ne rende l’utilizzo ancora più versatile. Inoltre, il selettore della modalità di messa a fuoco permette di passare istantaneamente dall’autofocus alla messa a fuoco manuale e viceversa. Infine, il design resistente a polvere e umidità e il rivestimento al fluoro dell’elemento frontale assicurano affidabilità e durata nel tempo.

Disponibilità

L’obiettivo FE 16 m F1.8 G sarà disponibile a partire da aprile 2025 presso i rivenditori autorizzati di Sony.

