Sony annuncia un obiettivo super grandangolare apertura FE 14mm F1.8 GM

L’ultima integrazione alla gamma di obiettivi ad attacco E di Sony offre una risoluzione straordinaria, capacità di messa a fuoco silenziosa, splendido Bokeh e tanto altro ancora

Sony amplia ulteriormente la sua gamma di obiettivi ad attacco E introducendo FE 14mm F1.8 GM (modello SEL14F18GM) - un obiettivo compatto super grandangolare ad ampia apertura F1.8 per immortalare il mondo da nuove prospettive, soprattutto quando si tratta di fotografare panorami, architettura, cieli stellati e interni.

“L’ultimo arrivato della famiglia G Master di Sony, FE 14mm F1.8 GM, offre una risoluzione straordinaria e un autofocus rapido e silenzioso in dimensioni incredibilmente compatte” ha dichiarato Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging di Sony Europe. “La nostra costante innovazione si basa sulle necessità degli utenti. Continueremo a sviluppare le migliori tecnologie per consentire a ognuno di realizzare la propria visione creativa”.

Risoluzione straordinaria in un corpo leggero e compatto

Il nuovo FE 14mm F1.8 GM si contraddistingue per il design ottico compatto, di 8,57 x 10,16 cm e dal peso di soli 462 g, e per la tecnologia ottica avanzata, che garantisce una risoluzione superba e un contrasto eccezionale. Due elementi XA (asferici estremi) mantengono una risoluzione eccellente su tutta l’immagine, da angolo ad angolo, e consentono che il peso e le dimensioni siano così ridotti. Due elementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) e uno Super ED si traducono in perfezionamenti ottici che sopprimono l’aberrazione cromatica e assicurano un contrasto eccellente e una resa precisa a qualsiasi apertura.

Grazie all’apertura massima di F1.8, è possibile riprodurre fedelmente le sorgenti di luce puntiformi: una soluzione perfetta per la fotografia astronomica o gli scatti in altri ambienti poco illuminati, senza necessità di ricorrere a velocità dell’otturatore estremamente ridotte. Durante gli scatti in condizioni di luce complesse, l’originale tecnologia Nano AR Coating II di Sony riduce al minimo bagliori e riflessi.

FE 14mm F1.8 GM è in grado di produrre meravigliosi effetti bokeh a F1.8, anche con la lunghezza focale ultra-grandangolare di 14 mm. Con una distanza di messa a fuoco minima di 0,24 m, FE 14mm F1.8 GM offre nuove possibilità per scatti e riprese in primo piano e dà vita ai meravigliosi effetti bokeh tipici delle ottiche premium G Master di Sony. Inoltre, gli elementi XA, l’apertura circolare a 9 lamelle e la compensazione ottimizzata dell’aberrazione consentono a FE 14mm F1.8 GM di produrre morbidi bokeh sullo sfondo, senza il fastidioso effetto “onion-ring“.

Autofocus silenzioso e avanzato

Grazie ai due motori lineari XD (eXtreme Dynamic), è possibile acquisire e mantenere la messa a fuoco con grande precisione, anche in caso di profondità di campo ridotta a F1.8 — i fotografi professionisti possono fare affidamento sull’obiettivo per ottenere lo scatto perfetto anche in situazioni complesse. Inoltre, FE 14mm F1.8 GM vanta un AF silenzioso con vibrazione minima e messa a fuoco fluida, ideale per le riprese video.

Controllo e affidabilità di livello professionale

Il nuovo obiettivo integra anche numerose opzioni di controllo avanzate e versatili, tra cui un pulsante per il blocco della messa a fuoco, un selettore della modalità di messa a fuoco e una ghiera di messa a fuoco per garantire un uso pratico ed efficiente nelle circostanze più svariate. Per una personalizzazione ancora maggiore, dall’interfaccia del corpo macchina si possono assegnare varie funzioni al pulsante per il blocco della messa a fuoco. Grazie all’MF a risposta lineare integrato in FE 14mm F1.8 GM, la messa a fuoco manuale è precisa e immediata. Non manca inoltre una ghiera del diaframma per un controllo dell’apertura intuitivo. FE 14mm F1.8 GM è dotato anche di un porta filtri posteriore adatto a filtri ND standard, per correzione cromatica, filtri soft, ecc., per la massima libertà creativa.

Il design resistente a polvere e umidità assicura l’affidabilità necessaria nelle condizioni d’uso più difficili. L’elemento anteriore dell’obiettivo è trattato con un rivestimento al fluoro repellente ad acqua, unto e altre contaminazioni. Per restare sempre pulito quando si sostituisce il filtro, anche l’elemento posteriore è caratterizzato dal medesimo rivestimento. Il paraluce a petali integrato riesce a intercettare con efficacia la luce proveniente dall’esterno, che potrebbe dare origine a bagliori e riflessi.

Disponibilità

Il nuovo FE 14mm F1.8 GM sarà disponibile a partire da maggio presso i rivenditori Sony autorizzati.

Per ulteriori informazioni, visitare:

https://www.sony.it/ electronics/obiettivi- fotocamera/sel14f18gm

Altre News per: sonyannunciaobiettivosupergrandangolareapertura14mm