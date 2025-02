Sony FE 400-800 mm F6.3-8 G OSS

Sony ha annunciato oggi FE 400-800 mm F6.3-8 G OSS (SEL400800G), il suo primo[i] super teleobiettivo zoom G Lens da 800 mm. Il nuovo modello nasce per offrire prestazioni elevate in termini di risoluzione su tutto il range focale, effetti bokeh spettacolari e un sistema di autofocus (AF) rapido, preciso e affidabile. Non solo: il movimento zoom interno riduce al minimo le variazioni del baricentro, stabilizzando l’inquadratura. L’obiettivo è compatibile con i teleconvertitori di Sony da 1,4x e 2x[ii], che permettono di estendere la lunghezza focale massima fino a 1.600 mm, l’ideale per fotografare volatili, natura selvaggia, sport, velivoli e paesaggi.

“Per Sony le esigenze di fotografi e creator sono sempre una priorità, ed è per questo che siamo molto orgogliosi di presentare il nuovo FE 400-800 mm F6.3-8 G OSS, l’obiettivo con la lunghezza focale più estesa nella nostra gamma di ottiche ad attacco E”, ha dichiarato Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing di Sony Europe. “Supportato dalla straordinaria qualità della serie G Lens e da un design innovativo, questo super teleobiettivo zoom offre una qualità d’immagine spettacolare a tutte le focali, arrivando fino a 1.600 mm con un teleconvertitore 2x.”

Super teleobiettivo zoom da 800 mm: per guardare ancora più lontano

L’obiettivo FE 400-800 mm F6.3-8 G OSS copre un’ampia gamma di focali, da 400 fino a 800 mm, e può raggiungere i 1.600 mm con un teleconvertitore 2x. Grazie al meccanismo di zoom interno, la lunghezza dell’obiettivo non cambia, mantenendo quasi invariato il baricentro per una gestione stabile e un controllo ottimale. La rotazione della ghiera dello zoom è fluida e precisa, mentre il design attentamente studiato evita variazioni accidentali della lunghezza focale.

Qualità d’immagine eccellente e bokeh naturali su tutto il range focale

Il super teleobiettivo FE 400-800 mm F6.3-8 G OSS è dotato di un diaframma circolare a 11 lamelle che consente di ottenere un effetto bokeh morbido e uniforme, con punti luce rotondi e sfondi sfumati quando si scatta con una profondità di campo ridotta. I sei elementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) riducono efficacemente l’aberrazione cromatica, mentre bagliori e riflessi vengono eliminati in controluce per ottenere scatti semplicemente splendidi.

AF veloce e preciso per seguire anche i soggetti in rapido movimento

Il gruppo di messa a fuoco dell’obiettivo FE 400-800 mm F6.3-8 G OSS è azionato da due motori lineari di precisione per rendere la messa a fuoco il più rapida e accurata possibile. Il tracking è in grado di tenere il passo con la velocità di scatto continuo massima di 120 fps[iii] della fotocamera Alpha 9 III, mentre il funzionamento silenzioso amplia le possibilità di utilizzo. È possibile, inoltre, ricorrere all’interruttore di limitazione del range focale (FULL/10m-NEAR/¥-8m) per ottimizzare il controllo in base alla distanza del soggetto. La riduzione del focus breathing è sinonimo di qualità impeccabile anche quando si girano video.

Massima stabilità per scatti a mano libera o con cavalletto

L’obiettivo FE 400-800 mm F6.3-8 G OSS è progettato per essere utilizzato comodamente a mano libera senza il rischio di sfocature dovute alle vibrazioni. Merito dello stabilizzatore d’immagine Optical SteadyShot TM integrato, che risulta ancora più efficace se l’ottica è abbinata a una fotocamera Alpha dotata di stabilizzazione interna. I componenti solidi, l’equilibrio ottimale e un piedino fisso assicurano affidabilità e prestazioni elevate. Se si usa un cavalletto, è facile ruotare in un attimo il piedino del supporto per passare dall’orientamento orizzontale a quello verticale, in base alle esigenze di ripresa.

Controllo e affidabilità al top in qualsiasi situazione

Lungo il corpo del super teleobiettivo FE 400-800 mm F6.3-8 G OSS sono presenti tre pulsanti di blocco della messa a fuoco, posizionati a distanza di 90° e facilmente accessibili indipendentemente dall’orientamento. All’occorrenza, possono anche essere assegnati ad altre funzioni. Il meccanismo di zoom interno e la struttura resistente a polvere e umidità[iv] aumentano l’affidabilità, mentre il rivestimento al fluoro dell’elemento frontale protegge dalle impurità e facilita la pulizia dell’ottica. La funzione Full-time DMF, inoltre, attiva automaticamente la messa a fuoco manuale quando si utilizza la ghiera dedicata, per procedere a regolazioni di precisione o cambiare completamente il punto di fuoco in un istante. Infine, il paraluce presenta un nuovo design con pulsante di blocco e un’apertura per i filtri, il tutto a vantaggio della praticità.

Disponibilità

Il super teleobiettivo zoom FE 400-800 mm F6.3-8 G OSS sarà disponibile a partire da marzo 2025 presso i rivenditori autorizzati di Sony.

Sony annuncia l’obiettivo ultra-grandangolare FE 16 mm F1.8 G - Sony ha annunciato oggi il nuovo FE 16 mm F1.8 G (SEL16F18G), un obiettivo G Lens™ di fascia alta che alla potenza espressiva di un ultra-grandangolo ad alta risoluzione unisce l’elevata portabilità offerta da un design compatto e leggero: soluzione perfetta per destreggiarsi agilmente nelle più disparate occasioni di scatto e ripresa.

Sony rivoluziona i contenuti spaziali con XYN - Sony Corporation ha annunciato oggi il lancio di XYN (/zin/), una soluzione integrata che combina software e hardware, progettata per supportare la creazione di contenuti spaziali.. Grazie alle sofisticate tecnologie di imaging, rilevamento e visualizzazione di Sony, XYN è in grado di catturare con precisione oggetti reali, movimenti umani e sfondi, ricreandoli in ambienti virtuali per la produzione di Grafica Computerizzata (CG) 3D.

Sony al CES 2025 - Sony Group Corporation (“Sony”) parteciperà al CES 2025, che si terrà a Las Vegas, Nevada, a partire da martedì 7 gennaio (PST), con il tema “Creative Entertainment Vision”, una visione attraverso la quale Sony definisce la propria prospettiva futura, tracciando la strada del Gruppo verso i prossimi dieci anni.