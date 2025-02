Italia e Ucraina: Posizioni contrapposte sull'invio di Truppe Italiane

Il governo italiano ha espresso una posizione chiara riguardo all'eventuale invio di soldati italiani in Ucraina. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che non è utile inviare truppe europee o della NATO nel paese. Ha sottolineato che, se si dovesse creare una zona cuscinetto, sarebbe opportuno farlo sotto l'egida delle Nazioni Unite, con la possibilità di coinvolgere anche soldati italiani, come avvenuto in passato in missioni ONU.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ha aggiunto che l'Italia non considera efficace l'idea di una forza di interposizione tra i due eserciti, data la vastità del conflitto e il numero elevato di soldati coinvolti. Ha enfatizzato che una missione internazionale dovrebbe essere condotta sotto il mandato delle Nazioni Unite, in un contesto di pace.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito la necessità di essere molto cauti prima di inviare soldati italiani in Ucraina. Ha ricordato che l'Italia ha già circa 8.000 militari dislocati in varie parti del mondo, come in Libano, e ha sottolineato che qualsiasi decisione in merito dovrà essere presa con molta attenzione.

Rottamazione delle cartelle esattoriali: Salvini difende la misura e critica le opposizioni - Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito il suo sostegno alla rottamazione delle cartelle esattoriali, affermando che chi si oppone a questa iniziativa "non fa il bene del Paese". Salvini ha sottolineato l'importanza di una "pace fiscale" che permetta ai contribuenti in difficoltà di saldare i propri debiti senza sanzioni e interessi, attraverso un piano di rateizzazione in dieci anni.

Salvini convoca consiglio federale della Lega su rottamazione cartelle e pace fiscale: È emergenza nazionale - Matteo Salvini ha convocato un consiglio federale urgente per discutere la rottamazione delle cartelle esattoriali e la pace fiscale, definendo questi provvedimenti come una "emergenza nazionale". La riunione è prevista per mercoledì, con la partecipazione dei membri sia in presenza che in collegamento.

Fisco: Salvini propone nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, Giorgetti concorda - Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che la Lega intende introdurre una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali come "priorità assoluta" per il 2025. Questa misura mira a coinvolgere circa 10 milioni di italiani, offrendo una soluzione "seria, definitiva, equa e vantaggiosa sia per lo Stato che per i cittadini".