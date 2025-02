Devo catturarli tutti: Arriva Monopoly Pokémon Edition

GOTTA CATCH 'EM ALL:ARRIVA MONOPOLY POKÉMON EDITION

Gli appassionati di boardgame potranno celebrare il Pokémon Day con un’edizione speciale di Monopoly, che unisce il fascino senza tempo del celebre gioco con l’universo iconico dei Pokémon. Un’emozionante avventura ispirata all’universo creato nel 1996 da Satoshi Tajiri e diventato un fenomeno culturale, con tutti gli elementi che lo hanno reso famoso, dalle inconfondibili Pokéball fino alla cattura e alle lotte tra allenatori.

Monopoly tra poco compirà novant’anni, ma di certo non li dimostra. Dopo quasi un secolo di vita, è ancora il gioco da tavolo più venduto di sempre. Merito anche delle versioni su licenza – oltre 500 – che gli hanno permesso di rinnovarsi e conquistare le generazioni più giovani rendendolo sempre nuovo e fresco, senza però intaccare gli elementi che lo hanno reso un classico. Ma c’è anche un altro fenomeno che sin dall’inizio non ha mai smesso di catturare l’attenzione di grandi e piccini: Pokémon. È comparso sugli scaffali giapponesi 29 anni fa - il 27 febbraio, oggi celebrato come Pokémon Day - e da lì in avanti non ha mai smesso di reinventarsi ed evolversi, diventando un fenomeno culturale senza precedenti. I Pokémon si sono trasformati in un gioco di carte che conta milioni di accaniti seguaci, hanno invaso i libri, la televisione, il cinema, i videogiochi e gli smartphone grazie a giochi mobile e adesso, anche il Monopoly.

Monopoly: Pokémon edition è il boardgame perfetto per celebrare questa ricorrenza, un’edizione speciale che trasforma il celebre gioco in scatola in un’emozionante avventura ispirata ai capitoli più recenti della saga, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Il gameplay di Monopoly: Pokémon Edition combina il meglio delle due icone pop in un’esperienza tematizzata che i fan ameranno alla follia. I giocatori infatti dovranno scegliere come pedina un compagno tra gli adorabili Pikachu, Sprigatito, Quaxly e Fuecoco, e percorrere la vibrante regione di Paldea attraverso foreste ombrose, montagne innevate e vivaci metropoli, scenari che sostituiscono le tradizionali Proprietà Immobiliari che il giocatore dovrà cercare di conquistare.

Qui, infatti, si nascondono 48 diverse specie di Pokémon selvatici, da catturare servendosi delle immancabili Pokéball, che rappresentano la moneta di scambio in questa speciale edizione, sostituendo le classiche banconote. La vittoria va al primo che riesce a catturare otto diversi tipi di Pokémon – tra Fuoco, Acqua, Erba, Elettro, Ghiaccio, Psico, Roccia e Lotta – oppure all’ultimo allenatore che rimane con delle Pokéball nel proprio inventario. A rendere più movimentato il gameplay le nuove Carte Sfida e Avventura, che sostituiscono gli Imprevisti e le Probabilità e permettono di catturare altri “mostri tascabili”, innescare battaglie e molto altro. Altra novità è l’introduzione delle lotte, che permetteranno di sfidare gli altri allenatori e scalzarli dai territori conquistati: una rivisitazione creativa di una meccanica amatissima da tutti gli appassionati, che aggiunge un tocco di adrenalina alle partite di Monopoly.Monopoly: Pokémon Edition è un irresistibile connubio di due emblemi della cultura pop, che unisce il gameplay immortale del gioco da tavolo all’universo immaginifico dei Pokémon, con cui la miriade di fan potrà finalmente festeggiare il Pokémon Day e dimostrare agli amici di essere tra i migliori allenatori in circolazione!