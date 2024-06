ARRIVA CERULEDGE IN POKÉMON UNITE E NUOVE BATTAGLIE RAID TERACRISTAL IN POKÉMON SV

Cattura un Emboar con l’Emblema della Forza Assoluta in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto!

Emboar apparirà nei raid Teracristal dai cristalli neri da venerdì 14 giugno 2024, alle 00:00 UTC, a domenica 16 giugno 2024, alle 23:59 UTC, e poi di nuovo da venerdì 21 giugno 2024, alle 00:00 UTC, a domenica 23 giugno 2024, alle 23:59 UTC.Normalmente non è possibile incontrare Emboar a Paldea, e quello che comparirà nel corso di questo evento è di teratipo Elettro. Preparati ad affrontare questo avversario formidabile, che non per nulla porta l'Emblema della Forza Assoluta! Collabora con i tuoi amici per mandare KO questo potente Pokémon Teracristal!Questo Emboar speciale può essere catturato solo una volta per ogni partita salvata. Se l'avevi già catturato in un evento Raid Teracristal passato, non puoi catturarlo di nuovo. Tuttavia, puoi partecipare ad altri Raid Teracristal contro il Pokémon per ottenere altre ricompense anche dopo averlo catturato. Questo Emboar potrebbe apparire in eventi futuri o potrebbero essere introdotti nuovi modi per ottenerlo. Emblema, abilità e mosse di Emboar saranno gli stessi indipendentemente da quando lo catturerai nel corso dell'evento. Informazioni sulle Battaglie Teraraid

Per partecipare agli eventi Raid Teracristal, scarica le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale , poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale . Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online.

Dopo aver completato determinati eventi al termine dell'avventura principale, potrai trovare dei cristalli neri. Tuttavia, i giocatori che non avranno completato questi eventi potranno comunque partecipare ai Raid Teracristal originati da cristalli neri unendosi ad altri Allenatori in modalità multigiocatore.

Potrai trovare i Raid Teracristal da 5? dopo aver completato la storia principale di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto. Se non hai completato la storia principale potrai comunque partecipare a questi Raid Teracristal unendoti ad altri Allenatori in modalità multigiocatore.

Per poter partecipare ai Raid Teracristal insieme ad altri Allenatori tramite Internet è necessaria un'iscrizione (a pagamento) a Nintendo Switch Online. Si applicano i termini e le condizioni del servizio. Per ulteriori informazioni, visita nintendo.it/ nintendoswitchonline

Gli eventi Raid Teracristal si terranno esclusivamente nella regione di Paldea.

Ceruledge è ora disponibile in Pokémon UNITE!

Ceruledge è un All-Rounder in grado di lanciarsi rapidamente in battaglia, infliggere ingenti danni e poi fuggire alla ricerca del prossimo avversario. La Lama del Rimorso, la sua mossa UNITE, permette a Ceruledge di preparare entrambe le lame del braccio prima di fendere il luogo designato più velocemente di quanto l'occhio possa seguire. Questa mossa combinata, inoltre, lascia i Pokémon avversari che colpisce incapaci di muoversi prima di permettere a Ceruledge di colpirli con tre fendenti.