Meteo, Ciclone sull'Italia: maltempo diffuso con piogge intense e nevicate

Un ciclone sta attraversando l'Italia, portando un'ondata di maltempo che interessa quasi tutte le regioni. Secondo le previsioni meteorologiche per oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, le precipitazioni più intense colpiranno le regioni tirreniche e il Nord-Est.

Nel Nord-Ovest sono attese ampie schiarite, accompagnate da venti in rinforzo, inclusi episodi di Foehn fino alle pianure pedemontane. La fascia adriatica sarà caratterizzata da venti sostenuti, mentre al Sud si prevedono temporali di forte intensità. In Sardegna soffierà un impetuoso Maestrale.

Nel pomeriggio, le piogge più forti interesseranno ancora il Nord-Est e il basso Tirreno, con nevicate sull'Appennino settentrionale fino a 1000 metri di quota e sulle Dolomiti fino a 800 metri. Giovedì mattina sono previste ampie schiarite al Centro-Nord, con un calo delle temperature minime e un aumento delle massime; al Sud, in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento, persisteranno locali rovesci, ma dalla sera il tempo tornerà asciutto ovunque.

Venerdì 28 febbraio si prevede prevalenza di sole, salvo addensamenti e locali pioviggini tra Liguria di Levante e Alta Toscana, con nuvolosità in estensione sul versante tirrenico e temperature massime in leggero aumento. Nel weekend, l'incontro tra aria mite proveniente dalla Tunisia e aria fredda dalla Polonia potrebbe causare piogge e nevicate al Centro e nel Nord-Ovest, con neve in calo fino a 700-800 metri sull'Appennino centrale e quote inferiori al Nord. Si raccomanda prudenza nelle prossime ore a causa del maltempo su gran parte del Paese.

