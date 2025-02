Ambrosoli rinnova la partnership con ShopFully

In seguito alla partnership, il 34% degli esposti alla campagna ha dichiarato di aver acquistato i prodotti della linea Ambrosoli Mielness, mentre il 63% dichiara che li acquisterà in futuro

Ambrosoli, azienda leader nella commercializzazione di miele, continua la propria collaborazione con Shopfully, tech company specializzata in Drive to Store, per incentivare gli acquisti dei prodotti della linea Ambrosoli Mielness in store. La collaborazione, che si è sviluppata attraverso una campagna nazionale geolocalizzata nei pressi di alcuni punti vendita selezionati, ha portato risultati significativi: il 34% degli esposti alla campagna ha dichiarato di aver acquistato almeno un prodotto della linea Ambrosoli Mielness (+30 punti percentuali rispetto ai non esposti), mentre il 63% che ne valuterà l’acquisto in futuro (+42 punti percentuali rispetto ai non esposti).

Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di Shopfully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di Shopfully – DoveConviene, PromoQui, VolantinoFacile e Tiendeo – il brand è entrato in contatto con i potenziali consumatori localizzati in prossimità dei punti vendita selezionati lungo tutte le fasi del processo di acquisto, dalla ricerca di informazioni online fino all’acquisto in negozio.

Secondo i risultati emersi dalla Brand Building Survey condotta da Shopfully, che ha coinvolto i consumatori al momento dell'uscita dai punti vendita selezionati, Ambrosoli ha registrato significativi miglioramenti nelle metriche relative ai prodotti della linea Ambrosoli Mielness. In particolare, si è registrato un aumento dell'awareness pari a +42 punti percentuali, un incremento della percezione positiva dei prodotti di +14 punti percentuali e un forte aumento della raccomandazione da parte dei consumatori, che è salita di +36 punti percentuali tra coloro che sono stati esposti alla campagna. Inoltre, l'8% ha affermato di essere venuto a conoscenza del marchio proprio grazie all'esposizione alla campagna.

“Siamo contenti di collaborare nuovamente con Ambrosoli, azienda iconica per la commercializzazione del miele. Le attività realizzate insieme hanno consentito ad Ambrosoli di ottenere ottimi risultati sia per quanto riguarda il sell out dichiarato all’interno dei punti vendita fisici, ma anche in termini di miglioramento dell’awareness del brand e dei prodotti oggetto della campagna” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing Italia di Shopfully.

“La seconda collaborazione con Shopfully si è rivelata un vero successo. Grazie alla loro tecnologia, siamo riusciti ad aumentare il flusso nei punti vendita e a stimolare gli acquisti della nostra nuova linea di integratori Ambrosoli Mielness, a base di miele. Siamo anche molto soddisfatti della possibilità di misurare i risultati ottenuti, che ci hanno confermato come la qualità dei prodotti sia il principale fattore di incentivo per il 40% degli acquirenti”, ha commentato Carlo Calloni, Sales Manager di Ambrosoli S.p.A..

