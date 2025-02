The Sims - nuovo aggiornamento

Il ladro torna in The Sims con un nuovo aggiornamento del gioco base The Sims 4

Oggi The Sims ha rubato la scena svelando il ladro nell'ambito del nuovo aggiornamento del gioco base The Sims 4, ora disponibile tramite EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One. Gli occhi non ti ingannano! I Simmini di lungo corso riconosceranno il ladro che videro in The Sims, The Sims 2 e The Sims 3. I Sims hanno vissuto a lungo in tranquillità, ma ora possono aspettarsi che nelle loro giornate si insinuino musiche al cardiopalma, una presenza furtiva e le manovre astute e sorprendenti di Robin Banks! Nascondi gli oggetti preziosi e attiva l'antifurto: è tornata!

Nuovo pacchetto di espansione Hobby & Attività di The Sims 4 - The Sims ha rivelato un nuovissimo trailer del gameplay per il pacchetto di espansione di The Sims 4 Hobby & Attività, che sarà disponibile il 6 marzo per EA app™, Epic Games Store e Steam®, sistemi PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One.

The Sims 4 rivela Hobby & Attività Expansion Pack - Oggi la squadra di sviluppo di The Sims ha svelato The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, che il 6 marzo sarà disponibile tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.In The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack, le passioni e la creatività dei giocatori possono fare un salto di qualità a Nordhaven, una cittadina ricca di tradizioni e opportunità.

The Sims celebra 25 anni - EA è orgogliosa di festeggiare il 25° compleanno di The Sims. Fin dal lancio nel 2000, The Sims ha conquistato i giocatori di tutto il mondo con un fascino e una creatività senza paragoni. L'acclamato simulatore di vita nonché fenomeno della cultura pop nacque da un'idea molto semplice, ma inaugurò rapidamente una delle saghe di videogiochi più vendute di tutti i tempi che, nell'arco della propria storia, ha intrattenuto oltre 500 milioni di giocatori.