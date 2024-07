The Sims 4 - aggiornamento del gioco base

The Sims 4 si sta scaldando con un aggiornamento del gioco base, che prevede l'introduzione di piscine tonde, Confini romantici e altro ancora, ora disponibile!

L'ultimo aggiornamento del gioco base introduce nuovi oggetti della modalità Build Buy, tra cui le richiestissime piscine tonde, un nuovissimo sistema di confini romantici in Crea un Sim che consente ai giocatori di impostare i trigger e le preferenze dei Sims per le interazioni romantiche fisiche, le interazioni romantiche non fisiche e WooHoo, e altre caratteristiche e miglioramenti del gameplay.

L'aggiornamento porta anche un nuovo taglio di capelli, sviluppato in collaborazione con Dark & Lovely, a conferma dell'impegno di The Sims nel rilasciare contenuti che rispecchino in modo autentico e rispettoso la diversità dei suoi milioni di giocatori.