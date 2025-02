Masters of the Universe: Prima Immagine Ufficiale

Masters of the Universe: Rivelata la Prima Immagine Ufficiale con He-Man e la Sua Iconica Spada del Potere

La tanto attesa pellicola cinematografica di Masters of the Universe ha finalmente svelato la sua prima immagine promozionale, offrendo uno sguardo intrigante su He-Man, interpretato da Nicholas Galitzine, e in particolare sulla sua leggendaria Spada del Potere. L'immagine, che ha suscitato grande interesse tra i fan, mostra l'attore che impugna l'arma simbolo del franchise, un oggetto iconico tratto dalla linea di giocattoli Mattel. La Spada del Potere, vero fulcro dello scatto, cattura l'attenzione e alimenta l'entusiasmo per l'imminente uscita del film.

L'adattamento per il grande schermo di Masters of the Universe, con Nicholas Galitzine nei panni di He-Man, ha finalmente mostrato al pubblico la prima immagine ufficiale. Lo scatto, che mette in risalto la Spada del Potere, accessorio indispensabile per il personaggio, rivela anche la trasformazione fisica dell'attore. Galitzine, che aveva già parlato del suo intenso allenamento per raggiungere la forma fisica di He-Man, mostra i risultati dei suoi sforzi.

L'uscita del film è prevista per il 2026, ma la produzione è già in corso, con una sceneggiatura curata da Chris Butler, basata sulle precedenti stesure di David Callaham e Aaron e Adam Nee. Il cast stellare include Jon Xue Zhang nel ruolo di Ram-Man, Sasheer Zamata come Suzie e Christian Vunipola nei panni di Hussein. Inoltre, James Purefoy e Charlotte Riley interpreteranno i genitori di He-Man, Idris Elba sarà Duncan, Jared Leto presterà il volto a Skeletor, Alison Brie sarà Evil-Lyn e Morena Baccarin interpreterà The Sorceress.

La trama del film narra di He-Man, allontanato dal suo pianeta natale e trasportato sulla Terra, dove perde la Spada del Potere. Dopo vent'anni di ricerca, una volta ritrovata l'arma, dovrà fare ritorno su Eternia per affrontare il suo nemico giurato, Skeletor.

