Cicaboom Elastikorps Masters of the Universe

He-Man and the Masters of the Universe approdano nel mondo degli Elastikorps fighter di Cicaboom



Cicaboom porta He-Man e i Dominatori dell’Universo dell’acclamata serie animata Netflix in tutte le edicole, nella nuova veste allungabile Elastikorps fighter.



Cicaboom, azienda italiana specializzata nell’ideazione, produzione e commercializzazione di giocattoli e prodotti editoriali, collezionabili e d’intrattenimento per ragazzi, è lieta di annunciare l’uscita in tutte le edicole della nuova collezione Elastikorps fighter dedicata agli iconici personaggi di He-Man and the Masters of the Universe, nella loro versione più attuale, quella riproposta nella serie animata Netflix che ha preso il via nel 2021 ed è giunta alla sua terza stagione.Gli Elastikorps fighter sono action figure elastiche ed estensibili disponibili in tre misurazioni, Nano da 7cm, Giga da 16cm e Maxy da 23/24 cm, che si allungano fino a tre volte la loro dimensione originale. È possibile tirarli, deformarli, arrotolarli e schiacciarli, torneranno sempre come prima: basta scuoterli energicamente. Ora, l’elenco di questi personaggi allungabili, che già comprende una varietà di mostri combattenti, si arricchisce di altri sei tra i personaggi più iconici del mondo di He-Man and the Masters of the Universe, nel nuovo formato da 13 cm.He-Man, disponibile anche in versione He-Man Universe, assieme al fido Battle-Cat e a Man-At-Arms è pronto a rispondere colpo su colpo alle malefiche macchinazioni di Skeletor, disponibile anche in versione Skeletor Reborn. Di questi personaggi, cinque sono di tipo glow in the dark e hanno pertanto la caratteristica di brillare al buio, e uno è di tipo metal & crystal, caratterizzato da una splendida finitura metallica e in cristallo.

Elastikorps Fighter - He-Man and the Master of Universe



Tutti gli Elastikorps fighter He-Man and the Masters of the Universe, inoltre, sono dotati di una serie di accessori intercambiabili, che li arricchiscono ampliando a dismisura la loro giocabilità, e rendendo ancora più avvincenti i loro combattimenti a suon di colpi allungabili, grazie anche alle pose dinamiche che li caratterizzano e incoraggiano il gioco d'azione. Progettati in maniera meticolosa nei colori, negli accessori, nelle pose e nei materiali, i personaggi Elastikorps fighter He-Man and the Masters of the Universe non appiccicano, non si sporcano e risultano persino vellutati al tatto.Sebbene legati a una nuova serie animata che si rivolge prettamente al pubblico dei più piccoli, gli Elastikorps fighter He-Man and the Masters of the Universe sapranno ritagliarsi un posto anche nel cuore di quegli adulti che sono cresciuti fantasticando con le avventure di He-Man e compari fin dalla primissima serie animata degli anni Ottanta e che vorranno sicuramente collezionarli tutti.

