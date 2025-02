DayZ presenta l'update 1.27

Bohemia Interactive è entusiasta di annunciare il lancio dell'aggiornamento 1.27, il primo update del 2025 per DayZ. A seguito del numero record di giocatori e del successo di DayZ Frostline, questo aggiornamento conferma l'impegno degli sviluppatori a far evolvere ulteriormente l'esperienza di DayZ.

L'aggiornamento 1.27 apporta significativi miglioramenti al gameplay e all'immersione. I giocatori possono esplorare aree più estese su Sakhal, sperimentare un sistema di sopravvivenza rielaborato e godere di elementi audiovisivi migliorati. Questo update introduce anche caratteristiche fondamentali per la qualità della vita, come il sistema di deterioramento delle imbarcazioni personalizzabile, il miglioramento dello stoccaggio degli zaini e il perfezionamento delle meccaniche di pesca.

Principali caratteristiche e aggiunte dell’Update 1.27

Navigazione migliorata, nuove località e un nuovo punto di interesse su Sakhal - Città ampliate, villaggi e un nuovo punto di interesse sull'isola di Shantar.

Aggiustamenti alle dinamiche Survival e di pesca – La pesca ora richiede più tempo con strumenti incompleti e le intossicazioni alimentari sono ora legate a specifici tipi di animali.

Sistema di deterioramento delle imbarcazioni personalizzabile - I proprietari dei server possono ora regolare le impostazioni di deterioramento delle imbarcazioni per evitare che le navi abbandonate ingombrino la mappa.

Ampliamento dello stoccaggio degli zaini e adeguamento dell'inventario - Slot per attrezzi aggiuntivi e slot per radio e stick luminosi di dimensioni generiche.

Miglioramenti a sonoro e immersione - Realismo dei passi, nuovi effetti sonori dei personaggi e audio del gunfire perfezionato.

Nuovi effetti particellari e pulizia visiva - Neve che cade dagli alberi, effetti di sanguinamento migliorati e vapore dell'alito migliorato.

Per garantire un inizio equilibrato ed equo a tutti i giocatori, con il rilascio dell'aggiornamento 1.27 viene effettuato un wipe completo del server. Tutte le mappe e i personaggi sono stati reimpostati su tutte le piattaforme, per offrire ai sopravvissuti una tabula rasa in occasione del nuovo anno.

Uno sguardo al futuro: DayZ nel 2025

L'aggiornamento 1.27 è solo l'inizio di quello che promette di essere un anno importante per DayZ.

Uno degli obiettivi principali dei prossimi mesi sarà il perfezionamento delle meccaniche di gunplay. I giocatori potranno contare su mirini migliorati, nuove armi da fuoco e modifiche alla gestione delle armi per un'esperienza di combattimento più fluida e realistica. Inoltre, sono previsti diversi miglioramenti della qualità della vita e delle prestazioni, con molti aggiornamenti guidati direttamente dal feedback della community. Queste modifiche riguarderanno anche la correzione di bug, l'ottimizzazione e vari perfezionamenti.

Gli eventi dinamici ampliati per Sakhal introdurranno una maggiore varietà e imprevedibilità nel mondo di gioco. Nel frattempo, è in fase di sviluppo una revisione completa dell'interfaccia utente e del menu principale, progettata per migliorare la navigazione, snellire gli aggiornamenti delle notizie e migliorare l'accessibilità per tutti i giocatori.

C’è davvero tanto che bolle in pentola quest’anno per DayZ, continuate a seguirci per saperne di più!

Eventi stagionali e speciali in programma

A causa della data dell'aggiornamento 1.27, quest'anno non ci sarà l'evento di San Valentino. Tuttavia, i giocatori possono aspettarsi il ritorno dei loro eventi stagionali preferiti, tra cui Walpurgis Night, Halloween e Natale, con la possibilità di nuovi eventi collaborativi in futuro.

