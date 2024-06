Nilox e Celly per la prima volta a OutDoor by ISPO

I due marchi del Gruppo Esprinet fanno il loro debutto all'evento più atteso dalla comunità sportiva mondiale

I due marchi del Gruppo Esprinet, Nilox, brand di tecnologia per la vita all’aria aperta, e Celly, specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, debuttano per la prima volta a OutDoor by ISPO 2024, il principale evento espositivo su scala internazionale per il mondo dello sport, in programma dal 03 al 05 giugno 2024 a Monaco di Baviera.

In linea con il suo payoff “Makes you move”, la kermesse tedesca sarà l’occasione per Nilox di mostrare al pubblico i modelli più rappresentativi della propria gamma di e-bike e monopattini elettrici, senza dimenticare la recente collezione di attrezzi e accessori per il fitness che consente di allenarsi ovunque in modo facile accessibile e divertente; non mancheranno inoltre novità per il mondo delle action cam e non solo, con una nuova categoria di prodotto che il marchio rivelerà proprio in questa cornice.

Celly invece farà scoprire ai visitatori le differenti proposte del brand, a partire dalla collezione di supporti SNAPMAG e BikeFinder, ideali per gli appassionati delle due ruote. Presenti anche la gamma di smartwatch pensata per monitorare i propri progressi e una selezione di auricolari true wireless in grado di adattarsi ai bisogni degli utenti nei vari momenti della giornata - dal lavoro al tempo libero. Infine, spazio agli accessori per la carica: un tocco di colore con i nuovissimi cavi in cotone per poi passare a powerbank compatti e versatili, fino a soluzioni smart compatibili con la tecnologia MagSafe di Apple.

Appassionati, curiosi, sportivi e non, in occasione dell’attesa fiera, avranno l’opportunità di scoprire tutte le innovazioni, i prodotti di punta e le novità dei due brand presso il Booth 204 Hall A2.