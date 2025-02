MWC 2025: realme mostrerà uno smartphone dotato di un sensore ultra-large

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia che al prossimo Mobile World Congress di Barcellona presenterà una tecnologia innovativa del comparto fotografico, con un sensore ultra-large.

Questo attesissimo dispositivo sarà dotato di un teleobiettivo ottico progettato per ridefinire la fotografia su smartphone. A MWC 2025, realme presenterà anche la già annunciata serie 14 Pro, la prima che cambia colore al cambio di temperatura.

Questo dispositivo di altissimo livello sfrutta un sensore più grande di quello dei modelli flaghsip e un hardware ispirato alle reflex digitali. I test hanno indicato progressi senza precedenti nei ritratti e in condizioni di scarsa illuminazione, stabilendo un nuovo standard di riferimento per la fotografia su smartphone.

Il debutto di realme al MWC 2025 (Hall 3, stand 3B4) segna un passo significativo nel percorso globale del brand già impegnato nel suo percorso di innovazione.

AVM al MWC 2025: Soluzioni innovative per fibra, 5G e Wi-Fi Mesh - AVM al MWC 2025 presenta soluzioni innovative per fibra ottica 10G, 5G e Wi-Fi Mesh al MWCFedele allo slogan “FRITZ! Connects”, dal 3 al 6 marzo AVM presenterà al MWC 2025 gli ultimi prodotti FRITZ! per una connessione internet veloce tramite 5G e fibra ottica, oltre a soluzioni Wi-Fi Mesh a lunga portata.