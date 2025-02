Il tema di Jurassic Park è stato aggiunto a Pinball e Pinball Mayhem

Zen Studios, il principale produttore ed editore mondiale di videogiochi di flipper digitali, ha annunciato di aver aggiunto l'iconica colonna sonora di Jurassic Park a due tavoli Jurassic World Pinball Pack in Pinball FX e Pinball FX3!

Questo aggiornamento è ora disponibile per Pinball FX tramite Steam, Epic Games Store, PlayStation 4|5, Xbox One e Series X|S e per Pinball FX3 tramite Steam, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. L'aggiornamento arriverà sulle macchine AtGames Legends 4KP in una data successiva.

Guarda il trailer dell'aggiornamento musicale di Jurassic World Pinball : https://www.youtube.com/watch?v=5aMdWO0bP8U

Caratteristiche principali del Pinball FX Jurassic World Pinball Pack:

Jurassic Park Pinball ripropone le scene classiche del film originale di grande successo, dai classici scontri con i T. rex ai tentativi di superare in astuzia i Raptor in cucina.

Jurassic Park Pinball Mayhem ci riporta a Isla Nublar per ristabilire l'ordine in uno spettacolo stravagante e ricco di azione, con tanto di Stegosauro giocabile!

Jurassic World Pinball ti consente di addestrare i Raptor, di vedere lo spettacolare Mosasaurus mentre si nutre e di sfuggire al mortale Indominus Rex. Potrai persino provare l'esperienza della Gyrosphere Valley usando un flipper girosferico giocabile.

