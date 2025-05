Tomb Raider Pinball - In arrivo il 19 giugno

Zen Studios, il principale produttore e publisher mondiale di videogiochi di flipper digitali, è lieto di annunciare che darà vita a Lara Croft nel nuovissimo pacchetto DLC Tomb Raider Pinball, contenente due nuovi flipper, Tomb Raider Pinball: Adventures of Lara Croft e Tomb Raider Pinball: Secrets of Croft Manor, per Zen Pinball World, Pinball FX, Pinball FX VR e Legends Pinball 4K! Dalle leggendarie sale di Croft Manor alle misteriose tombe in giro per il mondo, metti alla prova le tue abilità, scopri segreti e gioca rivivendo i momenti iconici del franchise di Tomb Raider.

Tomb Raider Pinball: Adventures of Lara Croft : Caratteristiche principali

Esplora le più grandi avventure di Lara : viaggia attraverso alcuni dei luoghi più leggendari di Tomb Raider , dalle giungle del Perù e la Grande Muraglia cinese alle piramidi d'Egitto e alle ghiacciate grotte del Tibet.

: viaggia attraverso alcuni dei luoghi più leggendari di Tomb Raider , dalle giungle del Perù e la Grande Muraglia cinese alle piramidi d'Egitto e alle ghiacciate grotte del Tibet. Sfide epiche : affronta i misteriosi Atlantidei, la forma di ragno mutata di Willard, la Strega del mare e molto altro ancora, usando le iconiche doppie pistole di Lara in una speciale modalità di tiro in terza persona!

: affronta i misteriosi Atlantidei, la forma di ragno mutata di Willard, la Strega del mare e molto altro ancora, usando le iconiche doppie pistole di Lara in una speciale modalità di tiro in terza persona! Tomb Multiball : blocca tre palline in una botola del campo di gioco per scatenare un'azione caotica multi-palla e ottenere fantastici tesori dalla tomba inesplorata.

: blocca tre palline in una botola del campo di gioco per scatenare un'azione caotica multi-palla e ottenere fantastici tesori dalla tomba inesplorata. Avventuriero agile : affronta rampe insidiose, mantieni l'equilibrio nel campo di inclinazione ed evita altre insidie ??nell'intricato design del tavolo.

: affronta rampe insidiose, mantieni l'equilibrio nel campo di inclinazione ed evita altre insidie ??nell'intricato design del tavolo. Modalità Survivor Wizard : vivi la trilogia Survivor in uno scontro finale, combattendo contro i lupi nella giungla, affrontando il malvagio capo della setta, Mathias, e scoprendo i segreti di Trinity a Paititi.

Gli appassionati di flipper potranno giocare ai due nuovi tavoli su PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android, Meta Quest e Legends Pinball 4K.

Annunciato un nuovo Tomb Raider

Il General Manager di Crystal Dynamics, Dallas Dickinson, durante l'evento di Epic Games "State of Unreal 2022" ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di un nuovo Tomb Raider.

TOMB RAIDER CELEBRA IL 25° ANNIVERSARIO

Square Enix e Crystal Dynamics hanno dato il via oggi alla celebrazione del 25° anniversario di TOMB RAIDER, l'iconica serie di videogiochi che ha debuttato nell'ottobre 1996.