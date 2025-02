Gérard Depardieu sotto inchiesta per frode fiscale aggravata

L'attore francese Gérard Depardieu è attualmente oggetto di un'indagine per frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro, avviata nel febbraio 2024. Le autorità sospettano che Depardieu abbia dichiarato falsamente la sua residenza in Belgio a partire dal 2013 per beneficiare di un regime fiscale più favorevole. Secondo fonti vicine al caso, citate dall'AFP, perquisizioni e interrogatori si sono svolti a metà febbraio a Parigi, nel Maine-et-Loire e in Belgio, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura finanziaria nazionale e affidata alla polizia giudiziaria.

La Corte d'appello di Parigi si pronuncerà il 6 marzo sulle richieste presentate da Depardieu riguardo all'inchiesta per presunto stupro e violenza sessuale nei confronti dell'attrice Charlotte Arnould. L'attore è indagato dal 2018 per fatti che risalirebbero a quando aveva 69 anni e Arnould 19. Depardieu ha sempre negato con fermezza queste accuse.

Inoltre, nell'ottobre 2024 è iniziato a Parigi un processo in cui Depardieu è accusato di aggressione sessuale nei confronti di due donne durante le riprese del film "Les Volets Verts" nel 2021. Tuttavia, l'attore non si è presentato in tribunale per motivi di salute, portando al rinvio del processo al marzo 2025. Le presunte vittime affermano di aver subito palpeggiamenti e commenti inappropriati sul set. Depardieu nega tutte le accuse e i suoi avvocati sostengono che le testimonianze e le prove dimostreranno la sua innocenza.